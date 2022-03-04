Kastamonu'da 441 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'da 441 köy yolu ulaşıma kapandı

04.03.2022 00:57
Kastamonu'da 441 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle 441 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle 441 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kastamonu merkez ilçesine bağlı ilçelerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Kar yağışı sebebiyle Kastamonu merkez ilçesine bağlı 170 köy yolu, Ağlı ilçesinde 3 köy yolu, Araç ilçesinde 81 köy yolu, Çatalzeytin ilçesinde 25 köy yolu, Daday ilçesinde 10 köy yolu, Devrekani ilçesinde 25 köy yolu, İhsangazi ilçesinde 22 köy yolu, Küre ilçesinde 32 köy yolu, Pınarbaşı ilçesinde 10 köy yolu Seydiler ilçesinde 3 köy yolu, Şenpazar ilçesinde 10 köy yolu, Taşköprü ilçesinde 42 köy yolu, Tosya ilçesinde ise 8 köy yolu ulaşıma kapandı. Toplam 441 köye ulaşımın sağlanamadığı Kastamonu'da 4372 kilometrelik yolunun ulaşıma açılması için Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. - KASTAMONU

YORUMLAR
500
Kastamonu'da kar nedeniyle okullar tatil edildi Kastamonu'da kar nedeniyle okullar tatil edildi Tokat Sivas kara yolu ulaşıma kapandı Tokat Sivas kara yolu ulaşıma kapandı

Çatalzeytin, Kastamonu, Tragger, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kastamonu'da 441 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


Son Dakika
01:04 Gaziantep Türkiye Kupası'ndan elendi, teknik direktör Erol Bulut ateş püskürdü: Karaktersizliğini herkese gösterdi
00:59 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti, yerine Vahit Kirişci atandı
00:37 Otomotiv devleri Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara destek verdi! Araç ve parça göndermeyecekler
00:31 Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek
00:26 Tır şoförü ve 2 arkadaşı 15 yaşındaki zihinsel engelli kıza 2 gün boyunca vahşeti yaşattı
00:14 Yoğun kar yağışı eğitime engel oldu! 9 ilde okullar 1 gün tatil edildi
00:09 Ibrahimovic, meğerse eleştirdiği takıma dönmek istemiş! PSG'nin sportif direktörü Leonardo her şeyi itiraf etti
23:19 Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti! Adını yarı finale yazdırdı
23:11 İsrail basını, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tutumunu değerlendirdi: Şimdiye kadarki en büyük kazanan Erdoğan
22:40 Türk derbisinde heyecan bir saniye eksik olmadı! Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 84-79 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 01:44:20. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'da 441 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement