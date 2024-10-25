Kastamonu'da Aile Akademisi Başladı - Son Dakika
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Kastamonu'da Aile Akademisi Başladı

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Kastamonu'da ebeveyn-çocuk iletişimini güçlendirmek için Aile Akademisi projesi hayata geçti.

25.10.2024 01:40
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Kastamonu'da ebeveynler ile çocuklar arasındaki iletişim bu akademide güçlenecek

KASTAMONU - Kastamonu'da ebevenyler ile çocuklar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve ailelerin çocuk gelişimi konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen "Aile Akademisi" başladı.

Kastamonu'da, aileler ve çocukların arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, anne ve babaların çocuk gelişimi ile ilgili bilgilendirilmesinin sağlanması amacıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Aile Akademisi" projesi hayata geçirildi. 17 Aralık tarihine kadar devam edecek proje çerçevesinde, 4 ayrı merkezde, 55 ayrı oturumda ailelere eğitimler verilecek. Proje, Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenlenen açılış programı ile başladı. Programa İl Milli Eğitim Müdürü hasan Gümüş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Köksalan, kurum müdürleri ve aileler katıldı.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Gümüş, ailelerin programda önemli bilgiler edineceğini belirterek, "Okul öncesinden lise kademesine olmak üzere tüm öğrencilerimizin velilerine olmak üzere 55 oturumlarda, farklı konularda çocuklarımızın geleceğine güvenle yürümeleri adına, yapılacak etkili iletişimin nelere yol açabileceği ile ilgili birçok faydalı bilgiler sunulacaktır. İnşallah bu programlara yoğun şekilde katılacağınızı ve çok faydalı bilgiler edineceğinizi temenni ediyorum. Aile, bir toplumun en önemli kurumu. Aile değerlerimizin, mirasımızın geleceğe aktarıldığı kurum. Bir insan aile içerisinde doğar, büyür, yaşar ve ömrünü onunla tamamlar. Aynı zamanda karakteri, kişiliği oluşur. Aile içerisinde vatanını, milletini sevmeyi ve birçok şeyi öğrenir. Bunun için aile kurumu ne kadar güçlü ise çocuk o kadar güçlüdür. Bizim çocuklarımız Türkiye yüzyılını imar edecek çocuklardır. Bayrağımızı kıyamete kadar dalgalandıracak çocuklarımızın güçlü olması lazım. Bu gücü de bizler ailemizden alıyoruz. Sizlerin verdiği anlamlı destek sayesinde çocuklarımızı daha iyi yetiştireceğiz ve dünyayla rekabet edebilecek hale gelecekler. Aile dediğimiz kurumda çocuklarımız bazen sorunlarla karşılaşabiliyor. Bir geminin bile fırtınalı denizde olduğu zaman güvenle kendini koruyabileceği yer liman. Ailede bir bireyin kendini en çok güvende hissedeceği, bir problemi olduğunda çözebileceği, geleceğe dair hedeflerini gerçekleştirebileceği çok önemli bir müessese. Bu müessesenin mutlak suretle devam ettirilmesi ve çok güçlü olması lazım. Bizler de ailelerimizin daha güçlü olması adına bu tarz programları icra etmeye çalışıyoruz. Yapacağımız tüm programlarla güçlü bir aile oluşturacağımıza inancımız tam" dedi.

Programa diğer kurum ve kuruluşların da destek verdiğini belirten Gümüş, güçlü bireyler için aileleri önemsediklerini ifade etti. Gümüş'ün konuşmasının ardından program ilk uzman sunumu ile devam etti.

Kastamonu\'da Aile Akademisi Başladı
Kaynak: İHA

Kastamonu, Aralık, Eğitim, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kastamonu'da Aile Akademisi Başladı - Son Dakika

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