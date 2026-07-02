Kastamonu\'da Ayı Bahçeye İndi

Kastamonu'da il merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan köye kadar inen ayı, bahçede bulunan kiraz ağacına çıkarak zarar verdi. Yerleşim yerine kadar inen ayının tespiti için Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekipleri bölgeye fotokapan kurdu.

Kastamonu'da özellikle ilçelerde ve yol kenarında görülen ayı, bu sefer il merkezinde de görüldü. Kastamonu'nun il merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Koru köyüne gece vakti ayı indi. Yiyecek aradığı düşünülen ayı, bahçede bulunan kiraz ağacına çıktı. Kiraz ağacının dallarını kırarak zarar veren ayı, bir süre bölgede dolaştıktan sonra ayrıldı. İki gece üst üste gelen ayı, köyde ikamet eden vatandaşları tedirgin etti. Bunun üzerine köy sakinleri, durumu Koru Köyü Muhtarı Muammer Yapıcıoğlu'na bildirdi. Muhtar Yapıcıoğlu ise, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğünü arayarak durumdan haberdar etti. Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekipleri, ayının dolaştığı alanlarla kiraz ağacında incelemelerde bulundu. Ardından ekipler, ayının görüldüğü kiraz ağacına fotokapan kurdu.

Geçtiğimiz günlerde Dere köyünde de ayının görüldüğünü ve muhtar tarafından kendilerinin bilgilendirildiğini söyleyen Koru Köyü Muhtarı Muammer Yapıcıoğlu, "Köyümüzde ayı görüldü diye muhtarımız bizi bilgilendirince bizlerde, kendi köy guruplarımızda vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Bugün komşum beni aradı ve ayının kiraz ağacına geldiğini söyledi. Buralarda biraz tahribat yapmış, dalları kırmış, kiraz yemiş, çevreye pislemiş. Çimenlerde yuvarlanmış diye söyledi. Böyle olunca bizlerde konuyu Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğüne iletmek zorunda kaldım. Çünkü bizler, ova köyüyüz. Şehir Merkezine dolmuş durağına köyümüz 3 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bu vahşi yaşamın sahiplerinin bizim köyümüze kadar, bölgemize kadar inmeleri, bu bölgede insanların şu anda tamamen tarım arazilerinde olması kaynaklı endişe oluşturdu. Bununla ilgili nasıl bir tedbir alınabilir, ne olur bunu bilemiyoruz ama şu anda köylü olarak huzursuzuz. İnsanlarımız tarım arazilerinde, kimi çapa yapıyor, kimi sulama yapıyor, kimi hayvan güdüyor. Ayının köyümüze geldiği duyulunca tabii ki herkes endişe içerisinde oldu. Ürkek vaziyetteler. Bahçeye gidemez hale de gelebiliriz önümüzdeki günlerde. Hele bir de ayı görüldüğü taktirde biz şu anda izlerini gördük, daha da rahatsız oluruz düşüncesindeyim" dedi

Ayının kiraz ağacına zarar verdiğini belirten mahalle sakinlerinden Kadir Kubatoğlu ise, "Dün gece kiraz ağacına ayı gelmiş. Kiraz ağacına çıkmış, ağacın dallarını kırmış. Kiraz yemiş. Ağacın dibine de pislemiş. Sonra bırakıp gitmiş. Başka bir ziyanımız şükür yok ama insan ürküyor. Soğuk yüzlü bir hayvan" diye konuştu.

Vatandaşlara bilgilendirmede bulunan Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğünden gelen ekipler de, "Ayı şu anda gezinti döneminde, hatta 15 kilometreye kadar dolaşıyorlar. Kendilerine yer arıyorlar ama insanların olduğu yerlerde bulunmak istemiyorlar. İnsana karşı bir saldırganlıkları yok. Sadece kendilerine bir eş ve yer arıyorlar. ya da etrafta yiyecek arıyorlar. Şu anda ayının keşif zamanı, herhangi bir şekilde kimseye saldırma meyilli yok. Yiyecek yana da bir kıtlık yok. Bundan dolayı kimseye de saldırmaz ya da uğraşmaz. Köpek sesi duyduğunda kaçar gider, normalde ayı, köpek sesi duyunca döner geri hırlar ya da üzerine gider saldırır. Ama şu anda ayı, ne köpek ile ne de insanla uğraşmaz. Buraya gelmesi de büyük ihtimalle keşif yapmak için. Bir hafta sonra bir daha bu bölgeye uğramayacaktır. Kışa doğru nerelerde yaşayabilirim, nerede barınabilirim diye şu anda ayının keşif zamanı, bu yüzden etrafa bakınıyor" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU