Kastamonu'da Bayram Ziyareti Yapan Ailenin Otomobili Takla Attı: 1 Ölü, 4 Yaralı

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Tosya- Kastamonu karayolu Tarlatape köyü mevkiinde meydana gelen kazada bayram ziyaretinde bulunmak için Kastamonu'ya gelen ailenin bulunduğu, Mustafa K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen Opel marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı.

9 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Sürücü Mustafa K. ile aynı aileden Mert T. (6), Sema K. ve Umutcan K. yaralanırken, 9 yaşındaki Ebrar T. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Mustafa K., Mert T., Sema K. ve Umutcan K. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ebrar'ın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yerinden kareler;