Kastamonu'da Bodrum Katlarını Su Bastı, Vatandaşlar Çözüm Bekliyor - Son Dakika
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Kastamonu'da Bodrum Katlarını Su Bastı, Vatandaşlar Çözüm Bekliyor

Kastamonu\'da Bodrum Katlarını Su Bastı, Vatandaşlar Çözüm Bekliyor

Kastamonu'nun Hepkebirler Mahallesi'nde bodrum katlarına su basılması nedeniyle vatandaşlar, sürekli yaşadıkları sorunun çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Eski bir hamam alanında gerçekleşen su baskınları, yaşanan elektrik kesintileri ve arızalar nedeniyle ev sahiplerini tedirgin ediyor.

03.03.2025 13:11  Güncelleme: 13:17
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Kastamonu il merkezindeki bir mahallede, evlerin bodrum katlarını yerden çıkan su basıyor. Suyu kurdukları motorlarla tahliye eden vatandaşlar, sürekli yaşadıkları sorun için çözüm bulunmasını istedi.

Kastamonu'da eski bir mahalle olan Hepkebirler Mahallesi'nde, 1514 yılında yapılan çifte hamamın bulunduğu alandaki evlerin altından kot farkı sebebiyle su çıkıyor. Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü binası altına kurulan drenaj sistemi ve mahalledeki birçok bölgede yer alan eski yer altı su kuyusu ile vatandaşların bodrum katlarına kurdukları tahliye motorları ile yerin altından çıkan su tahliye ediliyor. Elektrikler kesilince ya da drenaj ve su motorları arıza yaptığında vatandaşların evlerinin bodrum katını su basıyor. Mahallede yaşayan vatandaşlar, sürekli aynı sorunu yaşadıklarını ve evlerinin zarar görmesinden tedirgin olduklarını söyleyerek yetkililerden çözüm üretilmesini istedi.

"Motor olmazsa ya da çalışmazsa kot farkı nedeniyle üst taraflardan gelen bütün su depoma doluyor"

Hepkebirler Mahallesi Muhtarı Ramis Küçüktarakçı, mahalledeki binaların bodrum katları ile depolarını sık sık su bastığını belirterek, "Hepkebirler Mahallemiz eski bir mahalledir. Bu yüzden mahallemizde çifte hamam bulunuyor. Bu hamam 1514 yılında yapılmış tarihi bir hamamdır. Şu anda hamam kullanılmıyor. Bütün sular, cifte hamamın olduğu alanda toplanıyor. Kot olarak daha da aşağıda olduğu için mahallemizdeki evlerin bodrum katlarına su basıyor. Çifte hamamın olduğu yer, üst mahallemizden yaklaşık 2-3 metre daha düşük kotta bulunuyor. Büyük ihtimalle hamam eskiden yapıldığı için kanal bulunuyorş, Belediye, ister istemez yüzeysel bir çalışmada bulunuyor ama hamamın hattına, yaklaşık 5-6 metre derinlikteki kanallara inilmediği sürece bizim evlerimizi ve depolarımızı sürekli su basacaktır. Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü binasının altında su motoru bulunuyor. Bu su motoru olmadığı zaman ya da çalışmadığı zaman bizim bütün binalarımızı su basıyor. Ben, yetkililerden artık kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyorum. Her yıl, özellikle de kış mevsimi geldiği zaman ya da otoparklar suyu kullanmadıkları zaman kuyuların seviyeleri yükseliyor ve bodrumu olan bütün binaların altını su basıyor. Belediyemizden çözüm bekliyoruz. Hamamın kot olarak ne kadar aşağıda olduğu belli. Hamamın altında eski yer altı kanalları bulunuyor. Bu kanallardan giderek sular, nereden çıkış yapacaksa oradan çıkıyor ve bodrum katlarımız sular altında kalıyor. Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünün mahallemizden taşınma durumu söz konusu. Milli Parklar binası taşındığı anda suyu tahliye eden motorun çalışması için elektrik olması gerekiyor. Eğer elektrik olmazsa binanın altında olan motor çalışmaz. Bizler, bu drenajı iptal edersek, o motoru çalıştıramazsak binalar, mahallemiz su altında kalacak. Kastamonu, deprem bölgesinde yer alan bir il. Bu suyu da binalar emecek, betonlar çürüyecek. Ben artık kalıcı bir çözüm bekliyorum" dedi.

"Suyun ne zaman geleceği ya da ne zaman taşacağı belli olmuyor"

Mahallenin birçok yerindeki su kuyularının dolmasının ardından evlerini su bastığını ifade eden Küçüktarakçı, "Kuyularda doldukça yer altından gelen sular ne yazık ki depolarımızı ve evlerimizin bodrum katlarını dolduruyor. Şu anda bile depolarımızda su bulunuyor. Eğer depolarımızda motor ile suyu tahliye edemezsek tüm bodrum katlarına su basıyor. Bu kuyuların dolmaması gerekiyor. Ben, yetkililerden yer altı sularına bir çözüm bulmalarını talep ediyorum. Su seviyesi yükseldiği zaman bütün bodrum katları ya da binaların altı sularla doluyor. Şu anda bu binanın temeli su altında. Birçok binanın altına suları tahliye etmek için motor koyduk, bu şekilde evlerimizi, depolarımızı korumaya çalışıyoruz. Çünkü suyun ne zaman geleceği ya da ne zaman taşacağı belli olmuyor. Vatandaş da şu anda kendi tedbirlerini kendisi almak zorunda kalıyor" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kastamonu'da Bodrum Katlarını Su Bastı, Vatandaşlar Çözüm Bekliyor - Son Dakika

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