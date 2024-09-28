Kastamonu'ya 32 Temizlik Aracı Dağıtıldı - Son Dakika
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Kastamonu'ya 32 Temizlik Aracı Dağıtıldı

- Kastamonu'da çevre temizliğinde kullanılacak 32 araç dualarla dağıtıldı Avrupa Birliği, Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği Bakanlığı ve KASMİB tarafından finansmanı sağlanan proje çerçevesinde alınan 32 araç, Kastamonu'da çevre temizliğinde kullanılmak üzere dualarla hizmete alındı.

28.09.2024 03:52
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- Kastamonu'da çevre temizliğinde kullanılacak 32 araç dualarla dağıtıldı

KASTAMONU - Avrupa Birliği, Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği Bakanlığı ve KASMİB tarafından finansmanı sağlanan proje çerçevesinde alınan 32 araç, Kastamonu'da çevre temizliğinde kullanılmak üzere dualarla hizmete alındı.

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği tarafından Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı II. Dönemi kapsamında KASMİB Entegre Katı Atık Yönetim Projesi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından kabul görerek finansmanı sağlandı. Proje çerçevesinde maliyetin 3 milyon 714 bin 98 avrosu Avrupa Birliği IPA fonundan, 515 bin 860 avrosu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kaynaklarından, 773 bin 541 avrosu da Kastamonu Mahalli İdareler Birliği tarafından karşılandı. Proje çerçevesinde, Kastamonu'da il ve ilçe merkezleri ile kırsal alanda kullanılacak olan 32 aracın satın alımı gerçekleştirildi. Satın alınan araçlar için Kastamonu İl Özel İdaresi bahçesinde tören düzenlendi. Düzenlenen törende 32 araç dualarla hizmete alındı.

Düzenlenen programa Vali Meftun Dallı, Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, KASMİB Müdürü Yalçın Böyükçatak ile ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı. Duaların edildiği törenin ardından Vali Dallı, beraberindeki heyet hizmete alınan araçların kurdelesini kesti. Ardından araçların dağıtımı, İl Özel İdaresine ve belediyelere yapıldı.

"Hizmete alınan araçların, çöplerin toplanması açısından çok ciddi bir katkısı olacaktır"

Törende konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, "Projenin adı 'Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 2. Dönemi Entegre Katı Atık Yönetim Projesi.' Bu proje için hazırlanan operasyonel tanımlama belgesi Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna sunuldu, oradan onay aldık, finansman kararı çıktı. Bu belge doğrultusunda projenin toplam maliyetinin yüzde 74.23'ünü, Avrupa Birliği. 10.31'ini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, yüzde 15.46'sını da KASMİB ile karşıladık ve proje tamamlandı. Uzun bir zamandır araçların teslimi için ciddi gayret sarf ettik. Burada emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, emeğe katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün bu kapsamda alınan 17'si 13 metreküplük, 15'i de 7 metre küplük, 32 kamyonumuzu, çöp toplama nakil aracımızı, ayrıca bir ekskavatör ve yükleyicimizi teslim aldık. Bunları belediyelerimizin kullanımlarına teslim edeceğiz. Bir de buldozerimiz var, o da Kasım ayı içerisinde teslim edilecek. Böylece proje tamamlanmış olacak" dedi.

Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ise, "Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığımız, Avrupa Birliği ve Kastamonu Mahalli İdareler Birliği işbirliğinde hayata geçirilen proje neticesinde ilimizdeki yerel yönetimlere araç dağıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Kastamonumuza hayırlı olsun. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ilimize gösterdiği ilgi ve destek için şükranlarımı sunuyorum. Sayın Bakanımız sel afetinde olduğu gibi daima yanımızda. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye Yüzyılında Kastamonu'yu her alanda aşama sağlayan bir il haline istişare ve imece ile birlikte getireceğiz. Birlikte başaracağız" diye konuştu.

Törende hibe edilen aracı teslim alan Devrekani Böreelediye Başkanı Engin Altıkulaç, direksiyon başına geçerek ilçesine götürdü.

Proje dahilinde alınacak buldozer, eksvatör ve bekoloderin Kasım ayında tesliminin yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Avrupa Birliği, Yerel Yönetim, Kastamonu, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kastamonu'ya 32 Temizlik Aracı Dağıtıldı - Son Dakika

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