Kastamonu'da İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdu'nda mezuniyet gecesi düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kastamonu'da İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdu'nda mezuniyet gecesi düzenlendi

Kastamonu\'da İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdu\'nda mezuniyet gecesi düzenlendi

Kastamonu'da bulunan İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrenciler için mezuniyet gecesi düzenlendi. Yazar Hayati İnanç'ın da katıldığı programda öğrencilere nasihatler verildi. Mezuniyet gecesinde öğrencilere plaket ve hediyeler takdim edildi.

27.05.2024 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da bulunan İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrenciler için mezuniyet gecesi düzenlendi. Programda öğrencilerle bir araya gelen Yazar Hayati İnanç ise önemli nasihatlerde bulundu.

Kastamonu'nda bulunan İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdu'nda kalan ve Kastamonu Üniversitesinin çeşitli bölümlerinden mezun olan, Türkiye'nin dışında, 10 ayrı ülkeden gelen 23 öğrenci için mezuniyet programı düzenlendi. Yurdun Nuh Düğmeci Konferans Salonunda düzenlenen mezuniyet gecesine, mezun öğrencilerin yanı sıra, yurtta kalan diğer öğrenciler ile Kastamonu, Sinop ve Karabük'ten gelen misafirler katıldı.

Programda şiirler, ve ilahiler okunurken, Kastamonu'yu, İhlas Vakfını, Sıla Yurdu'nu tanıtan videolar izletildi. Gecede İsrail'in saldırısına uğrayan Filistinliler de unutulmadı.

Programda konuşan Yurt Müdürü Enis Köklü, mezun olan öğrencilere başarı dileklerinde bulunarak, "Yurdumuzda kalan öğrencileri ahlak ve başarı bakımından önde görmek bizleri mutlu etmekte, öğrencilere hizmet arzumuzu artırmaktadır. Öğrencilerimiz, daha fazla hizmete ulaşması için yurdumuza maddi ve manevi yardımda bulunanlar fazlasıyla takdire layıktır" dedi.

Mezuniyet gecesinin sonunda, mezun olan öğrenciler ile davetlilerce, plaket ve hediyeler takdim edildi.

Mezuniyet gecesinin ardından Sunucu ve Yazar Hayati İnanç, yurdu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler ve davetliler Hayati İnanç ile sohbet etme fırsatı buldu. Programda konuşan İnanç, dinleyicilere başarılı olmak, sevilmek, kalp temizliği ile ilgili önemli bilgiler vererek, hayatından ve alimlerin yaşadıklarından örnekler verdi.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Hayati İnanç, Kastamonu, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kastamonu'da İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdu'nda mezuniyet gecesi düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:31 Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu
16:40 İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı
16:27 Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı
16:06 Ermenistan’da 4 köyün Azerbaycan’a iadesine karşı protesto: 226 gözaltı Ermenistan'da 4 köyün Azerbaycan'a iadesine karşı protesto: 226 gözaltı
16:02 Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılıyor 3 ay tedavi görecek Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek
17:17 Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam! 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak
16:57 Büyük sürpriz var İşte tarihi sezonun en iyi 11’i Büyük sürpriz var! İşte tarihi sezonun en iyi 11'i
16:18 Sümeyra Teymur: Sosyal medyadaki içeriklerin yüzde 90’ı tehlikeli Sümeyra Teymur: Sosyal medyadaki içeriklerin yüzde 90'ı tehlikeli
15:46 Pendik’te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş Detaylar kan donduruyor Pendik'te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş! Detaylar kan donduruyor
15:27 Turneye çıkan Taylor Swift, makyaj, saç ve elbisesi için 4,3 milyon dolar harcadı Turneye çıkan Taylor Swift, makyaj, saç ve elbisesi için 4,3 milyon dolar harcadı
15:24 Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan enflasyon açıklaması: Yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan enflasyon açıklaması: Yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz
15:13 “Lig’in en iyi antrenörü benim“ diyordu Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü "Lig'in en iyi antrenörü benim" diyordu! Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü
15:05 Doğal gaz faturası indirimi yeniden Meclis’te 1 yıl daha uzatılacak mı Doğal gaz faturası indirimi yeniden Meclis'te! 1 yıl daha uzatılacak mı?
14:31 Görüntü Türkiye’den Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 18:08:09. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdu'nda mezuniyet gecesi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement