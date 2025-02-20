Kastamonu'da Mahsur Kalan Sürücünün Yardım Çığlığı - Son Dakika
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Kastamonu'da Mahsur Kalan Sürücünün Yardım Çığlığı

Kar nedeniyle Kastamonu'da mahsur kalan sürücü, videoyla yardım istedi. Durumu kritik!

20.02.2025 19:59
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Kastamonu'da kar esareti: Mahsur kalan sürücüden videolu yardım çağrısı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Yolda mahsur kalan bir sürücü, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydederek yetkililerden yardım talebinde bulundu.

İstanbul'dan Kastamonu'nun Cide ilçesine kadar gelen Dursun Gülcan, Kapısuyu mevkiine yolda yoğun kar sebebiyle mahsur kaldı. Bölgede birçok aracın zincir takarak ilerleyebildiğini belirten Gülcan, kendi aracının kara saplandığını ifade etti.

"Ne olur bana yardım edin, mahvoldum"

Kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışan sürücü Gülcan, "İstanbul'dan Cide'ye kadar sorunsuz geldik, çok şükür. Ancak Cide ilçesi Kapısuyu mevkiine geldikten sonra birçok araç burada kaldı ve yalnızca zincir takarak ilerleyebildi. Ben de bu bölgede kaldım, aracımla çıkamıyorum. Ne olur bana yardım edin, mahvoldum" dedi.

Zorlu şartlara rağmen kendi çabalarıyla kurtulmayı başaran Gülcan, bölgedeki sürücülerin dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kastamonu'da Mahsur Kalan Sürücünün Yardım Çığlığı - Son Dakika

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