Kastamonu'da Özel Bireyler ve Yaşlılara Eğitim Projesi - Son Dakika
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Kastamonu'da Özel Bireyler ve Yaşlılara Eğitim Projesi

Kastamonu\'da Özel Bireyler ve Yaşlılara Eğitim Projesi
27.05.2025 20:17
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Kastamonu'da özel birey anneleri ve yaşlı vatandaşlara sağlıklı yaşam için eğitimler verildi.

Kastamonu'da hayata geçirilen proje çerçevesinde bin 950 özel birey annesi ve yaşlı vatandaşa daha konforlu yaşam sürmeleri için eğitimler verildi.

Kastamonu'da Türk Anneler Derneği Kastamonu Şubesi tarafından başlatılan "Yaşlı Bireyler İçin Sağlıklı Yaşam Önderliği, Özel Bireyler İçin Anne Eli Uzatıyoruz Projesi" çerçevesinde yaşlılar ile özel bireylerin annelerine eğitimler verildi. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle Türk Anneler Derneği Kastamonu Şubesi, Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Beyazay Derneği ortaklığında geçen yıl Ekim ayında hayata geçirilen proje sona erdi. 8 ay süren proje çerçeesinde özel bireylerin anneleri ile yaşlılara yönelik 80'den fazla etkinlik düzenlendi. Bin 950 özel birey annesi ile yaşlıya ulaşılan proje çerçevesinde sağlıktan kişisel gelişime kadar pek çok konuda eğitimler verildi. Özel bireylere yönelik de eğitici aktiviteler gerçekleştirildi.

Projenin kapanış toplantısı Yolkonak Gençlik ve İzcilik Doğa Kampı'nda gerçekleştirildi. Törene Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu, Baro Başkanı Avukat Özgür Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Köksalan, STK temsilcileri ile özel bireyler ve anneleri, yaşlı vatandaşlar katıldı.

"Evden çıkamayan yaşlı bireylerin dışarıya çıkarak sosyal hayata katılmalarını sağladık"

Programda konuşan Türk Anneler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Ayten Kızıltan, proje ile evden çıkamayan yaşlı bireylerin dışarıya çıkarak sosyal hayata katılmalarını, daha aktif bir hayat sürmelerini sağladıklarını söyleyerek, "Özel birey annelerini rehabilite ederek fizyolog, psikolog, sosyolog, spor hocası desteği ile birazcık da olsa rahatlatmak, hayatlarını kolaylaştırmak, onları mutlu etmek için yola çıktık. Aileler, çocuklarına ilk teşhis konulduğunda bunu kabul etmekte zorlanıyor. Onun için ilk teşhiste çocuklarının özelliklerini anlamalarına yardımcı olmaya çalıştık" dedi.

"Yaş almış bireylerimizin sağlıklı ve bahtiyar yaşayabilmesi için bir vefa projesidir"

Projenin hayata geçirilmesinde ve uygulanmasında emeği geçenleri tebrik eden AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci ise, "Türk Anneler Derneğimizin tüm üyeleri ile projeye destek verdiklerine, ilçelerimizi de kaplayan saha çalışmasına başarıyla imza attıklarına ve ellerini taşın altına koyduklarına şahidim. Her birinize kalbi şükranlarımı sunuyorum. Aile Yılı'nı yaşadığımız, devletimizin aile kurumunu güçlendirmek ve geleceğe sağlıkla taşımak için gayret gösterdiği hatta seferberlik içinde olduğu dönemde ilimizde gerçekleşen bu proje, Kastamonulu kadınların öngörüsü, gönüllü bilinci ve memleket sevdasının nişanesidir. Yaş almış bireylerimizin sağlıklı ve bahtiyar yaşayabilmelerine destek olan bu proje aynı zamanda bir vefa projesidir" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizde son yıllarda özellikle yaşlı ve özel bireyler topluma kazandırılıyor"

Vali Yardımcısı Çetin Kılınç da yaşlı bireyleri sosyal yaşama kazandırmanın önemine vurgu yaparak, "Bu yüzden burada yapılan faaliyetleri önemsiyorum. Ülkemizde son yıllarda özellikle yaşlı ve özel bireylerin toplumsal yaşantının içerisine katabilmek adına çok önemli gelişmeler ve çalışmalar yapılıyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından özel bireylere ödüller verildi. Etkinlikte pasta kesen özel bireyler le anneleri ve yaşlı bireyler, müzik eşliğinde eğlenerek keyifli vakit geçirme imkanı buldu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kastamonu'da Özel Bireyler ve Yaşlılara Eğitim Projesi - Son Dakika

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