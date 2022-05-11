Kastamonu'da özel bireyler yetenekleri ile vatandaşları kendilerine hayran bıraktı - Son Dakika
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Kastamonu'da özel bireyler yetenekleri ile vatandaşları kendilerine hayran bıraktı

11.05.2022 19:30

Kastamonu'da özel bireyler yetenekleri ile vatandaşları kendilerine hayran bıraktıKASTAMONU Kastamonu'da Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte özel bireyler, yetenekleri ile vatandaşları eğlendirdi.

Kastamonu'da özel bireyler yetenekleri ile vatandaşları kendilerine hayran bıraktı

KASTAMONU Kastamonu'da Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte özel bireyler, yetenekleri ile vatandaşları eğlendirdi.

Kastamonu'da yaşayan özel bireyler, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği'nin koordinasyonunda, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen programda bir araya geldi. Kastamonu Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte özel bireyler piyano çalıp, çiğ köfte yoğurup şarkı ve türküler söyleyerek vatandaşları eğlendirdi. Etkinlikte İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinden Ömer Boyraz, piyano çaldı. Sessizliğe bürünen salonda vatandaşlar, Boyraz'ı dakikalarca alkışladı. Daha sonra ise Hüseyin Üster Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinden Ahmet Göktuğ Özdemir de piyano ziyafeti sunarak davetlileri kendine hayran bıraktı. Piyano dinletisi ile açılışı gerçekleşen etkinlikte, İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin şiir okudu. Folklor gösterisi, öğretmen ve özel bireylerlerden oluşan halk müziği korosunun ve öğrencilerin seslendirdiği türkülerin ardından etkinlik sona erdi. Etkinlikte düzenlenen temsili sıra gecesinde de özel bireyler çiğköfte yoğurdu.

Etkinliğe, Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, özel bireyler ve aileleri katıldı.

Kastamonu'da özel bireyler yetenekleri ile vatandaşları kendilerine hayran bıraktı
Kastamonu'da özel bireyler yetenekleri ile vatandaşları kendilerine hayran bıraktı
Kastamonu'da özel bireyler yetenekleri ile vatandaşları kendilerine hayran bıraktı
Kastamonu'da özel bireyler yetenekleri ile vatandaşları kendilerine hayran bıraktı

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milli eğitim bakanlığı, Engelliler Haftası, Kastamonu, gençlik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kastamonu'da özel bireyler yetenekleri ile vatandaşları kendilerine hayran bıraktı - Son Dakika


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