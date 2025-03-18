Kastamonu'da Şehit Annesine ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası - Son Dakika
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Kastamonu'da Şehit Annesine ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası

Kastamonu\'da Şehit Annesine ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası

Kastamonu'da gerçekleştirilen törende, 2021 yılında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın annesi Nezahet Nar ve gazilerden Emrah Demirci'ye devlet övünç madalyası verildi. Vali Meftun Dallı, kahraman evlatların hatıralarını yaşatmanın önemine vurgu yaptı. Şehit annesi Nezahet Nar, duygusal anlar yaşadı.

18.03.2025 16:17
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Kastamonu'da 2021 yılında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın annesi ve Gazi Emrah Demirci'ye Vali Meftun tarafından devlet övünç madalyası tevcih edildi. Törende şehit annesi gözyaşlarına hakim olamadı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı tarafından, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK silahlı terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı neticesinde 9 Mayıs 2021 tarihinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın annesi Nezahet Nar ile 17 Ekim 2019 tarihinde Suriye'de Barış Pınarı harekatında terör örgütü saldırısı sebebiyle sağ bacağını kaybeden ve 30 Eylül 2021 tarihinde gazi unvanı verilen Emrah Demirci'ye devlet övünç madalyası tevcih edildi. Kastamonu Valiliği'ne düzenlenen törende Şehit Murat Nar'ın annesi Nezahet Nar gözyaşlarına hakim olamadı.

Törende konuşan Vali Meftun Dallı, "Bugün burada devletimizin en anlamlı nişanlarından biri olan devlet övünç madalyasını, kahraman evlatlarımızın aziz hatırasını yaşatmak ve fedakarlıklarını taçlandırmak üzere tevcih etmek amacıyla toplandık. Biz tarih boyunca vatanı, bayrağı, istiklali ve istikbali için gözünü kırpmadan mücadele eden, gerektiğinde canını feda etmekten çekinmeyen nice kahramanlar yetiştirmiş büyük bir milletiz. Bugün de onların hatırasına sahip çıkıyor, kahramanlıklarını, şükran ve minnetle anıyoruz. Piyade Uzman Çavuş Murat Nar o kahramanlardan birisi. 24 Nisan 2021 tarihinde Hakkari Çukurca'da terör saldırısında yaralanmış, 30 Mayıs 2021'de de şahadet şerbetini içmiştir. Bugün onun emaneti olan kıymetli annesi Nezaret Nar hanımefendiye devletimizin ve milletimizin en derin şükranlarını sunuyor, şehidimizin aziz hatırasını yaşatmak için devlet övüç madalyasını kendilerine takdim ediyoruz. Büyük bir cesaret ve fedakarlık örneği göstererek 17 Ekim 2019'da, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı sırasında hain bir saldırı sonucu sağ bacağını kaybeden, Emrah Demirci kardeşimiz de o kahramanlardan birisidir" dedi.

Vali Dallı, konuşmasının ardından devlet övünç madalyalarını takdim etti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kastamonu'da Şehit Annesine ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası - Son Dakika

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