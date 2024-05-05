Kastamonu'da Seyyid Ali Danışmend Türbesi'nde Hıdrellez Şenlikleri - Son Dakika
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Kastamonu'da Seyyid Ali Danışmend Türbesi'nde Hıdrellez Şenlikleri

Kastamonu\'da Seyyid Ali Danışmend Türbesi\'nde Hıdrellez Şenlikleri

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Seyyid Ali Danışmend Türbesi'nin bulunduğu alanda Hıdrellez şenlikleri düzenlendi. Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'tan gelen yüzlerce vatandaşın katıldığı şenlikte türbe ziyaret edildi, dua edildi ve yöresel ürünler satışa sunuldu. Şenliğe katılan vatandaşlar mutlu bir gün geçirdiklerini ifade etti.

05.05.2024 19:40
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Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindende bulunan Seyyid Ali Danışmend Türbesi'nin bulunduğu alanda Hıdrellez şenlikleri yapıldı.

Pınarbaşı ilçesi Mirahor köyü sınırları içinde bulunan Seyyid Ali Danışmend Türbesi'nin bulunduğu alanda Hıdrellez şenlikleri yapıldı. Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi sınırlarında bulunan türbe önünde düzenlenen şenliğe Kastamonu, Bartın ve Zonguldak'tan gelen yüzlerce vatandaş katıldı. Şenlikte vatandaşlar, türbeyi ziyaret ederek dua etti. Şenlik alanında kurulan hayvan pazarında vatandaşlar alışveriş yaparken, yöresel ürünler de satışa sunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenlikte yöresel aya çorbası ikram edildi.

Şenliğe katılan vatandaşlar, yılda bir bir araya gelerek mutlu bir gün geçirdiklerini ifade etti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Seyyid Ali Danışmend Türbesi'nde Hıdrellez Şenlikleri - Son Dakika
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