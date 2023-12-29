Kastamonu\'da öğrenciler terör saldırılarında şehit düşenler ve İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için dua etti

Kastamonu'da üniversite öğrencileri, terör saldırılarında şehit düşen askerler ve Filistin'de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Kastamonu'da bulunan İhlas Vakfı'na bağlı Sıla Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, şehitler ve Filistin'deki saldırılara hayatını kaybedenler için bir araya geldi. Yabancı ve Türk öğrenciler, terör saldırısında şehit düşen askerler ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okudu. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından yurt müdürü Enis Köklü tarafından şehitler ve Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Daha sonra öğrenciler ve davetliler, Türk ve Filistin bayrağı açtı. - KASTAMONU