Kastamonu'daki okullarda eş zamanlı tatbikat - Son Dakika
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Kastamonu'daki okullarda eş zamanlı tatbikat

04.03.2022 13:57
Kastamonu'daki okullarda eş zamanlı tatbikat

Kastamonu'da "2022 Afet Tatbikat Yılı" kapsamında eş zamanlı olarak tüm okullardan öğrencilerin katılımıyla deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Kastamonu'da "2022 Afet Tatbikat Yılı" kapsamında eş zamanlı olarak tüm okullardan öğrencilerin katılımıyla deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Acil Durum Arama ve Kurtarma (AFAD) tarafından "2022 Afet Tatbikat Yılı" kapsamında, ülke genelindeki tüm okullarda eş zamanlı olarak düzenlenen "deprem anı ve tahliye tatbikatı" Kastamonu'da da gerçekleştirildi. Jandarma Arama Kurtama (JAK ), AFAD, UMKE, itfaiye ve KIZILAY ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatı, okullarda sirenin çalmasıyla başladı. Tatbikat kapsamında öğrencilerin güvenli alan olarak belirlenen Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmasıyla devam etti. Tatbikata Kastamonu'da bulunan bütün okullardaki öğrenciler katıldı. Tatbikatın yapıldığı Cumhuriyet Meydanı'nda ekipler kurdukları stantlarda afet ve arama kurtarma operasyonlarında kullandıkları ekipmanlar öğrencilere tanıtıldı, Vali Avni Çakır, protokol mensupları ve öğrenciler AFAD ekiplerinin kurmuş olduğu çadırı inceledi.

Kastamonu'nun afet bölgesi olduğuna değinen Kastamonu Valisi Avni Çakır, "Bildiğiniz gibi 1-7 Mart tarihleri arası Deprem Haftası. Hem ülkemiz hem de ilimiz deprem kuşağı üzerinde bulunuyor. Özellikle Doğu Anadolu'dan Bölgesi'nden gelen Kuzeydoğu Anadolu üzerinden gelen fay hattı Tosya ilçemiz İhsangazi ilçemiz üzerinden ilimizin ciddi bir kısmını da etkileyerek Batı'ya doğru uzanıyor. Bildiğiniz gibi geçen sene Kastamonu'da 4.5 şiddetinde zaten orta ölçekli deprem yaşamıştık. Depremin yanı sıra diğer afetler yanında da ilimiz yaşamış olduğu sel afeti de göz önüne geldi. Geçen sene orman yangınlarımızla deprem dışında diğer afetlerle de bilinen hassas bir bölge. Bu anlamda başta siz öğrenci kardeşlerimiz, çünkü hem toplu halde binalarda bulunuyorsunuz hem de sizler bizim elçilerimizsiniz. Bu konuda farkındalığın tüm evlerimize, tüm ailelerimize toplumumuzun her kesimine ulaştırılması noktasında sizlerin bu konuda bilince sahip olması çok önemli" dedi. - KASTAMONU

Kastamonu'daki okullarda eş zamanlı tatbikat
Kastamonu'daki okullarda eş zamanlı tatbikat
Kastamonu'daki okullarda eş zamanlı tatbikat
Kastamonu'daki okullarda eş zamanlı tatbikat
Kastamonu'daki okullarda eş zamanlı tatbikat
Kastamonu'daki okullarda eş zamanlı tatbikat

YORUMLAR
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Trakya'da okullarda deprem tatbikatı düzenlendi Trakya'da okullarda deprem tatbikatı düzenlendi 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' yapıldı 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' yapıldı

Cumhuriyet Meydanı, Kastamonu, Tatbikat, Deprem, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kastamonu'daki okullarda eş zamanlı tatbikat - Son Dakika


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