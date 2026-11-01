Kastamonu'dan umreye gidecek 176 kişilik kafilenin 71'i İhsangazi'de uğurlandı - Son Dakika
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Kastamonu'dan umreye gidecek 176 kişilik kafilenin 71'i İhsangazi'de uğurlandı

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Kastamonu\'dan umreye gidecek 176 kişilik kafilenin 71\'i İhsangazi\'de uğurlandı
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Kastamonu\'dan umreye gidecek 176 kişilik kafilenin 71\'i İhsangazi\'de uğurlandı
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Kastamonu'dan kutsal topraklara gitmek üzere 176 kişilik umre kafilesi uğurlandı; kafilenin 71'i İhsangazi ilçesinden. İhsangazi Merkez Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve ilahiler söylendi; kafilede 9 çocuk yer alıyor.

Kastamonu'da 71'i İhsangazi ilçesinden 176 umre yolcusu, kutsal topraklara uğurlandı.

Kastamonu'ndan umreye gidecek 176 kişilik kafilenin 71'ini İhsangazi ilçesinden vatandaşlar oluştururken, kafilede 9 çocuk da yer alıyor.

İhsangazi İlçe Müftülüğü tarafından İhsangazi Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen programda umreye gidecek vatandaşlar için uğurlama programı yapıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi, ilahiler söylendi. Programın ardından 71 İhsangazili umre yolcusu, kutsal topraklara gitmek üzere uğurlandı.

Kaynak: İHA
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