Kastamonu\'dan umreye gidecek 176 kişilik kafilenin 71\'i İhsangazi\'de uğurlandı

Kastamonu'da 71'i İhsangazi ilçesinden 176 umre yolcusu, kutsal topraklara uğurlandı.

Kastamonu'ndan umreye gidecek 176 kişilik kafilenin 71'ini İhsangazi ilçesinden vatandaşlar oluştururken, kafilede 9 çocuk da yer alıyor.

İhsangazi İlçe Müftülüğü tarafından İhsangazi Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen programda umreye gidecek vatandaşlar için uğurlama programı yapıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi, ilahiler söylendi. Programın ardından 71 İhsangazili umre yolcusu, kutsal topraklara gitmek üzere uğurlandı.