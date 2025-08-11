Kastamonu Üniversitesi Kapasitesini Artırıyor - Son Dakika
Kastamonu Üniversitesi Kapasitesini Artırıyor

Kastamonu Üniversitesi Kapasitesini Artırıyor
11.08.2025 16:33
Kastamonu Üniversitesi, altyapı ve spor alanındaki yatırımlarıyla öğrenci yaşam kalitesini artırıyor.

Kastamonu Üniversitesi, yeni akademik yıla yönelik hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kastamonu Üniversitesi tarafından altyapı ve spor alanındaki yatırımlar hızlandırıldı.

Kastamonu Üniversitesi, öğrenci odaklı vizyonu doğrultusunda kampüs altyapısını güçlendirmeye ve yaşam alanlarını modernleştirmeye yönelik yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda merkez kampüs ile Alsancak Spor Salonu'nda eş zamanlı olarak yürütülen iki büyük proje, öğrencilere daha güvenli, estetik ve donanımlı bir ortam sunmayı amaçlıyor.

2025 yılında sözleşmesi imzalanan "Merkez Kampüs İçi Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Projesi" hayata geçirildi. Proje kapsamında kampüs yolları, altyapı sistemleri, çevre peyzajı ve sosyal alanlarda çeşitli iyileştirmeler gerçekleştiriliyor. Yeni akademik yıl öncesi tamamlanması hedeflenen çalışmalar, kampüsün daha konforlu ve işlevsel bir görünüme kavuşmasını sağlayacak.

Öğrencilerin yoğun olarak kullandığı Alsancak Spor Salonu, "Deprem Güçlendirme Projesi" ile daha dayanıklı ve güvenli bir yapıya kavuşturuluyor. Spor salonu, yeni dönemde öğrencilerin sportif etkinliklerini güvenle gerçekleştirebilecekleri modern bir ortam sunacak.

"Kampüsümüz öğrencilerimizin ikinci evidir"

Yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, projelerin öğrencilerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik planlandığını belirterek, "Üniversitemizi yalnızca bir eğitim kurumu olarak değil, öğrencilerimizin kendilerini güvende ve huzurlu hissedecekleri bir yaşam alanı olarak görüyoruz. Bu anlayışla kampüs altyapısını güçlendiriyor, çevresel düzenlemelerle estetik ve işlevselliği artırıyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimizin spor faaliyetlerini güvenle sürdürebilmeleri için Alsancak Spor Salonu'nu depreme karşı güçlendiriyoruz. Gençlerimize daha modern, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir kampüs sunmak en öncelikli hedefimizdir" dedi. - KASTAMONU

