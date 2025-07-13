Kastamonulu Vatandaş Kendi Aquaparkını Yaptı - Son Dakika
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Kastamonulu Vatandaş Kendi Aquaparkını Yaptı

Kastamonulu Vatandaş Kendi Aquaparkını Yaptı
13.07.2025 11:47  Güncelleme: 11:51
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Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yaşayan Ergün Saraç, köyde serinlemek için branda kullanarak kendi aquaparkını inşa etti. Havuz ve su kaydırağı ile sosyal medyada ilgi gören Saraç, pandeminin ardından köye döndüğünü ve burada daha mutlu bir hayat sürmeye başladıklarını belirtti.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yaşayan bir vatandaş, köyde serinlemek için branda kullanarak kendi aquaparkını yaptı. Evinin önünde yaptığı su kaydırağı ve havuzda serinleyen vatandaşın görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

İstanbul'da 60 yaşına kadar yaşayan Ergün Saraç, 2020 yılındaki korona virüs pandemisi sebebiyle, ailesi ile birlikte Kastamonu'nun Ağlı ilçesi Kabacı köyü Halil Mahallesi'ndeki evine yerleşti. Köydeki evlerinin bahçesinde çeşitli ürünler yetiştiren Saraç, İstanbul'da yaşayan ve ziyaretlerine gelen torunu için branda kullanarak havuz ve su kaydırağı yaptı. Kendi aquaparkını yapan Saraç, gün içinde bahçede çalıştıktan sonra su kaydırağında kayarak ve havuza girerek serinliyor. Sıcak havanın tadını bahçesindeki havuzda çıkartan Saraç, yaptığı aquaparktaki görüntülerini ise sosyal medyada paylaştı. Viral olan görüntüler, kısa süre içerisine 1,5 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

"Köy bize iyi gelmeye başladı"

Pandemi sayesinde köye döndüklerini ve daha mutlu bir hayat yaşamaya başladıklarını ifade eden Saraç, "Pandemide sokağa çıkma yasağı uygulandığı zaman bu durumun bizim için problem olabileceğini fark ettik ve köy hikayemiz bu şekilde başladı. Köyde komşularımızın bahçelerinde çeşitli ürünler yetiştirdiğini gördük, biz de yapmaya başladık. O şekilde köyde daha iyi vakit geçiriyoruz. Daha önce bayramlarda geliyorduk, bir kaç gün bile duramıyorduk. Çok sıkılıyorduk. Ne zaman bahçe yapmaya başladık, toprakla uğraşmaya başladık o zaman köy bize iyi gelmeye başladı. Artık köyden ayrılasım gelmiyor. Pandemide, köyde 5 bin metrekare alanda sıkıldık diye espiri yapıyorduk. Ama İstanbul'da 80 metrekare alanda insanlar çileden çıkıyorlar" dedi.

"Çok güzel tepkiler aldım"

Havuzu torunları için yaptığını, ancak kendisinin de sıcak havadan bunaldığı için sık sık kullandığını ifade eden Saraç, "Torunum köye gelecekti. Torunum gelene kadar bir havuz yapayım diye düşündüm. Ne eşim, ne de oğlum, 'bırak, uçuk işler yapıyorsun' diyerek bana destek olmadılar. Köydeki insanlar, 'Ergün'ün kafası iyice gitmiş' diyorlardı. Daha sonra hazırladım ve kaymaya başlayınca ilgi odağı oldu. Çok güzel tepkiler aldım. Karşı köyden misafirlerimiz gelmişti. Çocuklar havuzu görünce ertesi gün tekrar geldiler, 'havuzda kayacağız' dediler. O kadar mutlu oldular ki iyi ki yapmışım diyorum. Bir maliyeti de yok. Bir çukur açıyorsun, brandaları koyuyorsun. Suyu da akıtınca aquapark oluyor. İmkanımız da var, tatile de gidiyoruz. Ama burada başka bir güzel" diye konuştu.

"1,5 milyon insanın izlediğini gördüm"

Sosyal medyada insanların çok fazla ilgi göstermesinin kendisini şaşırttığını kaydeden Saraç, "Torunumla bir video çekelim dedik. Ben İstanbul'da Esenler Belediyesi'nin kurslarına gidiyorum. Erdal Şahin hocamız çok yardımcı oldu ve onun sayesinde kendi çapımda şarkı söylüyorum. Videoyu çekerken de şarkı söyledim. Videoyu Kastamonu'daki sosyal medya sayfalarına gönderdim. İnsanlar çok güzel tepki gösterdi. Bir kaç saat sonra baktığımda 1,5 milyon insanın izlediğini gördüm. Bu mutluluk bana yetiyor da artıyor" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kastamonulu Vatandaş Kendi Aquaparkını Yaptı - Son Dakika

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