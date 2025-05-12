Katar'dan ABD'ye Uçak Bağışı Teklifi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Katar'dan ABD'ye Uçak Bağışı Teklifi

Katar, ABD Savunma Bakanlığı'na geçici kullanım için bir uçak hediye etmeyi teklif etti.

12.05.2025 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ABD medyasına yaptığı açıklamada, "Katar Hükümeti nezaket göstererek Savunma Bakanlığı'na bir uçak hediye etmeyi teklif etti" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapacağı ziyaretler öncesinde "uçak bağışı" gündeme oturdu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ABD medyasına yaptığı açıklamada, "Katar Hükümeti nezaket göstererek Savunma Bakanlığı'na bir uçak bağışlamayı teklif etti. Bu konudaki yasal ayrıntılar üzerinde halen çalışılıyor" dedi.

Katar'dan "geçici kullanım" açıklaması geldi

Katar tarafından yapılan açıklamada ise, uçağın bir hediye olacağı iddialarını reddederek, uçak transferinin "geçici kullanım" amacıyla iki ülke arasında görüşülmekte olduğunu belirtti.

ABD medyası, uçağın Trump'ın başkanlık döneminin sonunda başkanlık kütüphanesine bağışlanacağını aktardı. Yaklaşık 400 milyon dolar değerinde olduğu bildirilen uçağın, hemen kullanılabilir hale gelmeyeceği, çünkü güvenlik yetkilileri tarafından onaylanması ve bazı modifikasyonlardan geçirilmesi gerektiği kaydedildi.

"Müzakereler devam ediyor"

Katar'ın Washington Büyükelçiliği Medya Ataşesi Ali el-Ensari, Katar ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında müzakerelerin devam ettiğini söyledi. El-Ensari, "Konu ilgili hukuk departmanları tarafından inceleniyor. Henüz bir karar verilmedi" dedi.

Trump, uçağın ücretsiz olarak kullanımına sunulduğunu söyledi

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt dün yaptığı açıklamada ise, "Yabancı bir hükümet tarafından verilen herhangi bir hediye, geçerli tüm yasalara tam uyum içinde her zaman kabul edilir. Başkan Trump'ın yönetimi, tam şeffaflığa bağlıdır" ifadelerini kullandı.

Trump ise dün konuya ilişkin, uçağı bir hediye olarak nitelendirerek, uçağın kendisine ücretsiz olarak kullanımına sunulduğunu paylaştı. Trump, "Savunma Bakanlığı'nın, 40 yaşındaki Air Force One'ı geçici olarak değiştirmek için, çok kamuya açık ve şeffaf bir işlemle, 'ücretsiz' olarak bir 747 uçağı hediye alması, eğri demokrasileri o kadar rahatsız etti ki, uçağı en yüksek fiyattan almamız gerektiğini ısrarla söylüyorlar" açıklamasında bulundu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Savunma, Hükümet, Yerel, Dünya, Katar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Katar'dan ABD'ye Uçak Bağışı Teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor

21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
09:29
Türkan Şoray’ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Türkan Şoray'ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 23:07:10. #7.13#
SON DAKİKA: Katar'dan ABD'ye Uçak Bağışı Teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.