Katar'dan ABD'ye Uçak Bağışı Teklifi

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ABD medyasına yaptığı açıklamada, "Katar Hükümeti nezaket göstererek Savunma Bakanlığı'na bir uçak hediye etmeyi teklif etti" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapacağı ziyaretler öncesinde "uçak bağışı" gündeme oturdu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ABD medyasına yaptığı açıklamada, "Katar Hükümeti nezaket göstererek Savunma Bakanlığı'na bir uçak bağışlamayı teklif etti. Bu konudaki yasal ayrıntılar üzerinde halen çalışılıyor" dedi.

Katar'dan "geçici kullanım" açıklaması geldi

Katar tarafından yapılan açıklamada ise, uçağın bir hediye olacağı iddialarını reddederek, uçak transferinin "geçici kullanım" amacıyla iki ülke arasında görüşülmekte olduğunu belirtti.

ABD medyası, uçağın Trump'ın başkanlık döneminin sonunda başkanlık kütüphanesine bağışlanacağını aktardı. Yaklaşık 400 milyon dolar değerinde olduğu bildirilen uçağın, hemen kullanılabilir hale gelmeyeceği, çünkü güvenlik yetkilileri tarafından onaylanması ve bazı modifikasyonlardan geçirilmesi gerektiği kaydedildi.

"Müzakereler devam ediyor"

Katar'ın Washington Büyükelçiliği Medya Ataşesi Ali el-Ensari, Katar ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında müzakerelerin devam ettiğini söyledi. El-Ensari, "Konu ilgili hukuk departmanları tarafından inceleniyor. Henüz bir karar verilmedi" dedi.

Trump, uçağın ücretsiz olarak kullanımına sunulduğunu söyledi

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt dün yaptığı açıklamada ise, "Yabancı bir hükümet tarafından verilen herhangi bir hediye, geçerli tüm yasalara tam uyum içinde her zaman kabul edilir. Başkan Trump'ın yönetimi, tam şeffaflığa bağlıdır" ifadelerini kullandı.

Trump ise dün konuya ilişkin, uçağı bir hediye olarak nitelendirerek, uçağın kendisine ücretsiz olarak kullanımına sunulduğunu paylaştı. Trump, "Savunma Bakanlığı'nın, 40 yaşındaki Air Force One'ı geçici olarak değiştirmek için, çok kamuya açık ve şeffaf bir işlemle, 'ücretsiz' olarak bir 747 uçağı hediye alması, eğri demokrasileri o kadar rahatsız etti ki, uçağı en yüksek fiyattan almamız gerektiğini ısrarla söylüyorlar" açıklamasında bulundu. - WASHINGTON