Katar'dan İsrail'in Suriye Saldırılarına Kınama

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları şiddetle kınanarak, "Bu saldırıları, Suriye'nin egemenliğine yönelik açık bir ihlal, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ciddi şekilde çiğnenmesi ve bölgenin güvenliği ile istikrarını sarsan bir girişim olarak değerlendiriyoruz" denildi.

İsrail'in Suriye'ye yönelik son saldırılarına bir tepki de Katar'dan geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları şiddetle kınanarak, "Bu saldırıları, Suriye'nin egemenliğine yönelik açık bir ihlal, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ciddi şekilde çiğnenmesi ve bölgenin güvenliği ile istikrarını sarsan bir girişim olarak değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verildi. İsrail'in saldırılarının Suriye'nin yeniden inşasına, kalkınmasına ve bölgede barışın tesisini destekleyen uluslararası iradenin çabalarına yönelik bir meydan okuma olduğu vurgulanan açıklamada,

"Uluslararası toplumu İsrail'in saldırgan politikalarını ve sorumsuz eylemlerini caydırmaya dönük kararlı adımlar atmaya çağırıyoruz. Çünkü bu eylemler bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır" uyarısında bulunuldu. Katar'ın Suriye'ye yönelik desteğini sürdürdüğü hatırlatılan açıklamada, "Katar, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve kardeş Suriye halkının onurlu bir yaşam konusundaki meşru beklentilerine olan tam desteğini yinelemektedir" denildi. - DOHA