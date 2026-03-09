Muğla'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı Ali Bacak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çamlıbel Mahallesi'nde gece saatlerinde Sermin Bacak (42) ile eşi Ali Bacak (51) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Bacak, eşini bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kavaklıdere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sermin Bacak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan Ali Bacak'ın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra Yatağan Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlının ifadesinde, tartışma sırasında eşinin eline bıçak aldığını, onu engellemeye çalıştığı sırada yaşanan boğuşmada bıçağın eşine saplandığını öne sürdüğü öğrenildi.

Belediye Başkanı Demir'den tepki

Kavaklıdere Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Demir, sosyal medya hesabından yaşanan olaya tepki gösterdi. Demir, "Bizler; bu büyük problemin çözümünden uzak, sıradanlaşan, samimiyetsiz, 'dostlar alışverişte görsün' misali birbirinden kopyalanan basit mesajlar paylaşmaktan gayrı ne yapıyoruz ki?" ifadelerini kullantı.

Demir, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu kadın cinayetin sorumlusu sadece katil mi? Bugün günlerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması nedeniyle, kadınlarımıza dair güzel duyguların dile getirileceği bugün, huzurun ve sakinliğin şehri olarak adlandırdığımız Kavaklıdere ilçemizde maalesef bir kadın cinayeti ile daha sarsıldık. Peki neler oluyor bizim insanımıza da her geçen gün kadın cinayetleri artıyor? Geçmişte olduğu gibi bugün işlenen Sermin Bacak kadın cinayeti sonrasında, hemen hemen tüm siyasi partilere mensup siyasi parti başkanları ve yöneticileri, milletvekilleri, il başkanları, ilçe başkanları ve belediye başkanları olarak bizler; bu büyük problemin çözümünden uzak, sıradanlaşan, samimiyetsiz, 'dostlar alışverişte görsün' misali birbirinden kopyalanan basit mesajlar paylaşmaktan gayrı ne yapıyoruz ki? Sermin Bacak kardeşimizin cinayeti ile birlikte Kavaklıdere ilçemizde bundan önce işlenen son kadın cinayetinin sebebinin de maalesef alkol bağımlılığı olduğu bilinmelidir."

"Ülkemizdeki kadın cinayetlerinin sosyal medya paylaşımlarıyla engellenemeyeceği bir gerçektir"

Ülkemizdeki cinayetlerin yüzde 85'inin, kadına şiddet olaylarının yüzde 70'inin, tecavüz olaylarının yüzde 50'sinin nedeni olan alkol ve uyuşturucu bağımlılığı ile gerek merkezi hükümetler, gerek tüm siyasi partilerin yöneticileri, gerekse milletvekilleri, yerel yöneticiler ve belediye başkanları olarak bizler; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 58. maddesinde bizlere verilen görevleri layıkıyla yerine getirmediğimiz, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili samimi ve kararlı bir şekilde mücadele etmediğimiz veya edemediğimiz sürece, ülkemizdeki kadın cinayetlerinin sosyal medya paylaşımlarıyla engellenemeyeceği bir gerçektir. Kavaklıdere ilçemizde bugün işlenen Sermin Bacak kadın cinayetinin sorumluluğu; Sermin kardeşimizin canına kasteden katili kocasıyla birlikte, Sermin kardeşimizin kocasının içine düştüğü alkol illetine bulaşmaması veya alkol illetine ulaşamaması için gerektiği gibi mücadele etmeyen veya edemeyen başta şahsımız olmak üzere bu toplumda yaşayan hepimizin sorumluluğu olduğu unutulmamalıdır."