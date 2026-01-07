Kavşak düzenlemelerinde sona yaklaşıldı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde yapımı süren üst ve alt geçit projelerinde çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini açıkladı.

Sahada ekiplerin alt geçit kazısı ve yol imalatı öncesindeki son hazırlıkları sürdürdüğünü belirten Başkan Doğan, Benzinlik Alt Geçit Köprülü Kavşağı'nda köprü üstü asfalt öncesi membran imalatının da tamamlandığını ifade etti.

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki AFAD Üst Geçit Köprülü Kavşağı'nda ise fore kazık, temel, perde ve prekast kiriş yerleştirme çalışmalarının bitirildiği açıklayan Doğan, projede köprü üst döşeme betonu döküm çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Başkan Doğan, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın yol genişletme çalışmaları kapsamında refüjlerde sıcak asfalt serim çalışmalarının da eş zamanlı olarak sürdüğünü sözlerine ekledi. - SAMSUN