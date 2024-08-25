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Kayalıklardan düşen yaşlı adam böyle kurtarıldı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı.

Samandağ - Arsuz yolu Çevlik mevkiinde 60 yaşındaki erkek şahıs dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çevlik itfaiyesi ve cankurtaran tim ekipleri tarafından vatandaşı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Yaralı vatandaş ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.