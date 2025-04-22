Kayapınar\'dan Gazze\'ye Destek

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Mimar Sinan Ortaokulu öğrencileri Filistinli çocuklara destek için yardım kampanyası düzenledi.

Mimar Sinan Ortaokulu öğrencileri tarafından Gazze'de zorluklarla mücadele eden çocuklar için hazırlanan yardım kampanyasına öğrencilerin aileleri tarafından hazırlanan pastalar, tatlılar, hamur işleri gibi yiyecekler ücret karşılığında satışa sunuldu. Yardım kampanyasının tüm gelirinin Gazze'deki çocuklara bağışlanacağı belirtildi.

Bilet alıp alışveriş yapan öğrenciler uzun kuyruklar oluşturdu. Yardım kampanyasına öğrenciler dışında öğretmenler, aileler ve vatandaşlarda katkıda bulundu. Mimar Sinan Ortaokulu Müdürü Abdulaziz Akçer, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde okullarının veliler ve öğrencilerin katılımıyla 'İki şehir bir gönül' kapsamında Gazzeli çocuklar için böyle bir yardım kampanyası başlattıklarını söyledi. Akçer, yardım kampanyasına velilerin evlerindeki hazırlamış oldukları yiyecekleri getirip çocuklara cüzzi bir ücret karşılığında sattıklarını belirterek, "Bütün öğrencilerimiz bu anlamda katılım sağladı. Bugün okul kantinimiz bile bize destek amacıyla satış yapmadı. Toplanan gelir valiliğimizin belirtmiş olduğu bir hesap numarasına aktarılacak ve buradan Gazze'deki çocuklara gönderilecektir" dedi.

Mimar Sinan Ortaokulu kütüphanesinde çocuklara satranç ve zeka oyunları eğitimi veren Şınar Kazaylek, bugün burada çocuklarla beraber 23 Nisan etkinliğinin hemen ardından bir yardım kampanyası düzenlediklerini söyledi. Kazaylek, "Çocuklarımız sadece paylaşmanın güzelliğinin farkına varmıyor akabinde kendilerini toplum bilincine ve sorumluluk sahibi olmasını sağlıyor. Küçük ellerle yapılan büyük işler dünyayı daha yaşanabilir hale getirir" ifadelerini kullandı.

Yardım kampanyaya destek amaçlı gelip alışveriş yapan velilerden Nesime Demir ise kızının bu okulda okuduğunu söyledi. Demir, "Gazze için ne yapsak azdır. Çünkü onlar büyük bir mücadele veriyor. Rabbim onların yardımcısı olsun. Allah onların yardımcısı olsun. Çok beğendim inşallah sürekli bu yardım kampanyaları olur, biz elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız" diye konuştu.

Evde hazırladıkları yiyecekleri yardım kampanyasına bağışlayan velilerden Nihal Kara, "Gazzeli çocuklar için bugün yemek yapıp getirdik çok mutluyuz, yardımımız dokunmuşsa ne mutlu bize, bütün arkadaşlara teşekkür ederim" dedi.

8'inci sınıf öğrencisi Nisa Nur Taymur ise Gazzeli çocuklar için bağış yaptığını söyledi. Taymur, "Yardım ettiğim için mutluyum. İlk başta empati kurmaları lazım orada biz de olabilirdik. Ellerinden ne geliyorsa yardım yapmaları lazım, çünkü onlar da bizim kardeşlerimiz sayılır, hepsine yardım etmemiz lazım" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR