KAYBİS, Ankara'da Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'nde İlgi Odağı Oldu - Son Dakika
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Yerel

KAYBİS, Ankara'da Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'nde İlgi Odağı Oldu

KAYBİS, Ankara\'da Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi\'nde İlgi Odağı Oldu

Ankara'da düzenlenen Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından geliştirilen Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi KAYBİS, büyük ilgi gördü.

06.05.2024 10:15  Güncelleme: 10:21
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Ankara'da Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'nde (AUS) Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından geliştirilen Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi KAYBİS, ilgi odağı oldu.

Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında sektöre liderlik edenler başta olmak üzere birçok kamu ve özel sektör kuruluşunca desteklenen Uluslararası AUS Zirvesi'nde bisiklet paylaşım sistemi KAYBİS, dikkatleri üzerine çekti. Ankara Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 3 gün süren zirveye, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından katılım sağlandı.

Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUS Türkiye) tarafından düzenlenen etkinlikte, start-uplarla, sektör uzmanlarıyla buluşma, görüş alışverişinde bulunma, ülkemizdeki başarılı AUS projelerini ve saha uygulamalarını yerinde görebilme imkanı sağlandı. Türkiye'nin ilk bisiklet paylaşım sistemi olma unvanına sahip KAYBİS, burada sergilenirken, birçok kamu ve özel sektör kuruluşlarının dikkatini çekti.

Tüm kesimin yoğun ilgi gösterdiği KAYBİS, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bisiklet paylaşım sistemi hakkında bilgiler aldı.

KAYBİS'in zirvedeki bu başarılı performansı, Akıllı Ulaşım Sistemleri alanındaki yenilikçi çözümler arayan şehirlerin dikkatini çekti ve sektördeki lider konumunu pekiştirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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