Kaygusuz, makamını Abid Çokgez'e devretti - Son Dakika
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Kaygusuz, makamını Abid Çokgez'e devretti

22.04.2022 14:46
Kaygusuz, makamını Abid Çokgez'e devretti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda geleneksel hale gelen çocukların temsili olarak yönetici koltuğuna oturmaları töreninde Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, makamını Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Abid Çokgez'e teslim etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda geleneksel hale gelen çocukların temsili olarak yönetici koltuğuna oturmaları töreninde Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, makamını Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Abid Çokgez'e teslim etti.

Çocukların nitelikli eğitim almaları, onların milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişmesinin çok önemli olduğunu belirten İl Müdürü Kaygusuz, "Erzurum'da bin 250 okulumuzla, 170 bin öğrenciye, 11 bin 300 öğretmenimizle hizmet veriyoruz. Çok geniş bir coğrafyaya sahip Erzurum'da eğitim ve öğretim hizmetlerine aralıksız devam ediyoruz. Sahadaki öğretmenlerimizin ve idarecilerimizin emeği, desteği ve fedakarca çalışmalarıyla Erzurum'da hedeflediğimiz noktalara gelmeyi başardık. Erzurum'u eğitimin her alanında Türkiye'de ilk 10'da olmasını hedefliyoruz. Tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimizle bu amaç için çalışıyoruz. Hedefimiz Erzurum'daki öğrencilerimizin hem akademik alanda başarılı olmalarını sağlamak, hem de erdemli ve ahlaklı olarak yetiştirmek" diye vurguladı.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü makamını geçici olarak devralan Abid Çokgez, ileride Milli Eğitim Bakanı olmak istediğini ifade etti.

Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Abid Çokgez, Erzurum Başarıyı Artırma Programı (ERBAP) çerçevesinde son yıllarda Erzurum'da büyük başarılar elde edildiğini söyledi. Bu çerçevede çocuklara yönelik sosyal kültürel ve sportif etkinliklerin sayısının daha da artırılmasını istedi. "Yeteneklerinin farkında olan mutlu çocuklar yetiştirmeyi istiyoruz. Bu nedenle okullarımızı sosyal yaşam alanına dönüştüreceğiz" diyen Çokgez, Müdür yardımcısına yetim öğrencilerin tespitinin yapılıp onlara hediye verilmesi talimatını verdi.

Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törende kendisini ziyaret eden Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Abid Çokgez'i makamında ağırlayan Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Çokgez'e tablet hediye etti. - ERZURUM

Kaygusuz, makamını Abid Çokgez'e devretti
Kaygusuz, makamını Abid Çokgez'e devretti
Kaygusuz, makamını Abid Çokgez'e devretti
Kaygusuz, makamını Abid Çokgez'e devretti

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milli eğitim bakanlığı, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaygusuz, makamını Abid Çokgez'e devretti - Son Dakika


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