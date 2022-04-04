Kayınbabası ölüm fermanını çıkardı: "Ben daha çok küçüğüm çocuklarım var ölmek istemiyorum ne olur bana yardım edin" - Son Dakika
Üye Girişi

Kayınbabası ölüm fermanını çıkardı: "Ben daha çok küçüğüm çocuklarım var ölmek istemiyorum ne olur bana yardım edin"

04.04.2022 18:06

Kayınbabası ölüm fermanını çıkardı: "Ben daha çok küçüğüm çocuklarım var ölmek istemiyorum ne olur bana yardım edin"ADANA Mersin'in Tarsus ilçesindeki evinden kaçıp Adana'da parklarda yaşayan 3 çocuk annesi 26 yaşındaki kadın için kayınbabası ölüm fermanı çıkarttı.

Kayınbabası ölüm fermanını çıkardı: "Ben daha çok küçüğüm çocuklarım var ölmek istemiyorum ne olur bana yardım edin"

ADANA Mersin'in Tarsus ilçesindeki evinden kaçıp Adana'da parklarda yaşayan 3 çocuk annesi 26 yaşındaki kadın için kayınbabası ölüm fermanı çıkarttı. Genç kadın, "Ben daha çok küçüğüm çocuklarım var ölmek istemiyorum ne olur bana yardım edin" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Yasemin B. 1 yıl önce boşandığı ancak birlikte yaşadığı eski kocası Vedat Ç. bir ay önce kaçakçılık suçundan cezaevine girince, evde sorunlar yaşamaya başladı. Kayınbabası Abdulcelil Ç.'nin baskılarına dayanamayan ve psikolojisi bozulan Yasemin B. bir hafta önce eşinin amcasının oğluna kendini otogara bıraktırarak evden kaçtı. Yasemin B., Tarsus'tan Adana'ya gelip burada Merkez Parkta yatıp kalmaya başladı. Bu durumu öğrenen kayınbabası cezaevindeki oğlunun yanına giderek, "Eşin namussuzluk yaptı onun ölmesi gerekiyor sen cezaevinden çıkınca onu öldür ben sana bakarım" dediği öne sürüldü. Kayınbaba daha sonra da genç kadın hakkında aileyi toplayıp "ölüm fermanı" vererek, her yerde onu aramaya başladı. Bu durumu öğrenen Yasemin B. dünyaya geldiğinden bu yana kaderinin hiç gülmediğini ifade ederek, "Ben daha 14 yaşında Van'dan gece eve giderken birden fazla kişinin tecavüzüne uğradım. Uyandığımda çırılçıplaktım sokakta herkes bana bakıyordu. Bu olaydan dolayı ailem beni istemedi. 18 yaşıma kadar yurtta kaldım. Anne ve babamı yıllarca görmedim. 18 yaşından sonra yurttan çıkıp Tarsus'a geldim eşimle tanıştım ona yaşadığım olayları anlattım beni kabul etti. Evlendik 3 çocuğumuz oldu" dedi.

Evlendikten sonra da yüzünün bir türlü gülmediğini anlatan Yasemin B., "Hem eşim, hem kayınbabam hem de görümcelerim beni sürekli dövdü. Ancak ben bunlara sesimi çıkarmadım hepsine dayandım. Bir yıl önce de eşimden ayrıldım, ama birlikte yaşamaya devam ettik. En son cezaevine girince baskılara dayanamayıp kaçtım. Kaçarken de eşimin amcasının oğlu beni otogara bıraktı. Bunu öğrenen kayınbabam benim namussuzluk yaptığımı düşünerek benim ölüm fermanımı vermiş. Şimdi her yerde beni öldürme için arıyor. Ben daha çok küçüğüm benim 3 tane çocuğum var. Ben ölmek istemiyorum yaşamak istiyorum. Ne olur bana yardım edin. Ben bir şey yapmadım. Ben namussuzluk yapmadım. Kaçtığım için pişman oldum. Ancak kesinlikle namussuzluk yapmadım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Kayınbabası ölüm fermanını çıkardı: Ben daha çok küçüğüm çocuklarım var ölmek istemiyorum ne olur bana yardım edin
Kayınbabası ölüm fermanını çıkardı: Ben daha çok küçüğüm çocuklarım var ölmek istemiyorum ne olur bana yardım edin
Kayınbabası ölüm fermanını çıkardı: Ben daha çok küçüğüm çocuklarım var ölmek istemiyorum ne olur bana yardım edin

YORUMLAR
500
Film gibi hayat hikayesi! Ölüm fermanı yazılan 3 çocuk annesi kadın, parklarda yaşamaya başladı! Film gibi hayat hikayesi! Ölüm fermanı yazılan 3 çocuk annesi kadın, parklarda yaşamaya başladı! Tehdit edildiği iddiasıyla Mersin'den kaçan kadın sığınmaevine yerleştirildi Tehdit edildiği iddiasıyla Mersin'den kaçan kadın sığınmaevine yerleştirildi

Reşatbey Mahallesi, Tarsus, Mersin, Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayınbabası ölüm fermanını çıkardı: 'Ben daha çok küçüğüm çocuklarım var ölmek istemiyorum ne olur bana yardım edin' - Son Dakika


Son Dakika
18:06 Sedat Peker'in Ramazan kolilerini dağıtanlara gözaltı kararı!
17:36 Karpuz mevsimi geldi! fiyatından dolayı dilimle satılıyor
17:31 İstanbul'da ulaşıma zam teklifi bir kez daha reddedildi!
17:17 A Milli Basketbol Takımı'nda Orhun Ene dönemi son buldu
17:15 Batman'da boşanma aşamasındaki eşiyle tartıştı, 11 yerinden bıçakladı!
17:08 Kızılay'dan anlamlı çağrı! Üretim sıkıntısı çeken üreticiler için zekat toplayacak
16:54 Dünya bu adamı konuşuyor! Karısının yanında ilişkiye girdiği başka kadını hamile bıraktı
16:38 Ukrayna güçlerinden Rus ordusuna ağır darbe! 40 milyon dolar değerindeki Su-35 savaş uçağı paramparça oldu
16:25 Ahmet Çakar'dan gündem olacak 'kaset' sözleri: Gerçek depremi izleyin, köpekler federasyonu yedi
16:12 Altındağ Belediyesi'nin eski başkanı Tiryaki ile yeni başkan Asım Balcı arasında yaşanan borç tartışması büyüyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 18:14:04. #1.11#
SON DAKİKA: Kayınbabası ölüm fermanını çıkardı: "Ben daha çok küçüğüm çocuklarım var ölmek istemiyorum ne olur bana yardım edin" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement