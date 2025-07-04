Kayıp 13 Yaşındaki Fatma Nur İçin Aile Destek Çağrısında Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kayıp 13 Yaşındaki Fatma Nur İçin Aile Destek Çağrısında Bulundu

Kayıp 13 Yaşındaki Fatma Nur İçin Aile Destek Çağrısında Bulundu
04.07.2025 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 13 yaşındaki Fatma Nur Ören, karnesini aldıktan sonra kayboldu. Ailesi yardım istiyor.

Antalya'da karnesini aldığı gün evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki Fatma Nur Ören'in gözü yaşlı ailesi, kızlarını gören vatandaşlardan destek istedi. Acılı baba Fatih Ören, kızının kaybolmadan birkaç gün önce çekilen mezuniyet görüntülerine bakarak gelecek iyi haberi bekliyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Fatma Nur Ören'i 20 Haziran tarihinde babası sabah saatlerinde karnesini alması için okuluna bıraktı. Ardından iş yerine geçen baba, öğlen saatlerinde kızı ile arkadaşının telefonundan görüştü. Arkadaşı ile bir süre parkta oturmak için babasından izin alan Fatma Nur Ören, bir süre arkadaşları ile vakit geçirdikten sonra Sütçüler Mahallesi'nde bulunan evlerine geçti. Öğlen yemeği için eve gelen baba, kızına kedisine mama alması için bir miktar para bırakarak evden ayrıldı. Akşam mesai sonrası tekrar eve dönen baba, kızını evde göremeyince dışarı çıkmış olabileceğini düşünerek gidebileceği yerleri kontrol etti.

"Görürseniz polise bildirin"

Tüm çabalarına rağmen kızına ulaşamayan baba, Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ekiplerin çevrede yaptıkları araştırma ve güvenlik kamerası incelemelerinde 13 yaşındaki kıza ait herhangi bir ize rastlanmadı. Sosyal medya üzerinden yaptıkları kayıp duyuruları ile 2 haftadır haber alamadıkları kızlarını aramayı sürdüren kızın ailesi, en son Alanya'da görüldüğüne dair bilgi aldıklarını ama sonuca ulaşamadıklarını belirtti. Gözü yaşlı aile kızlarını gören vatandaşlardan yardım isteyerek, görülmesi halinde polisi veya kendilerini aramalarını istedi.

100 TL ile kayıplara karıştı

Kızının hayatından endişe ettiğini belirten Fatih Ören, kızı ile hiçbir sorunu olmadığını belirti. Fatma Nur'u sabah saatlerinde karnesini alması için okula bıraktığını söyleyen baba Ören, "Karnesini aldıktan sonra arkadaşından arayarak yarım saat izin istedi. Arkadaşı ile parkta biraz oturduktan sonra eve geçmiş. Öğlen saatlerinde yemek yaptırıp eve geldim. Kedisi ile oynuyordu. Yemek yedikten sonra ben tekrar iş yerine gittim. Çıkarken de 100 TL para bıraktım, kedisine ve kuşa mama alması için. Hiçbir sorun yoktu, şakalaşıp gülüştük. Böyle bir şey olacağı aklımın ucundan dahi geçmedi. Akşam geri geldiğimde kapıdan girip seslendim. Odasına baktım, anahtarı falan sehpanın üzerinde duruyordu" dedi.

14 gündür haber alınamıyor

Kızını evde bulamayınca dışarıda aradığını, ardından da polis merkezine giderek başvuruda bulunduğunu belirten Ören, "Yanına hiçbir şey almamış. Çantası, kimliği, kıyafetleri duruyordu. Sadece kedi ve kuşuna mama alması için bıraktığım 100 TL'yi almış. Polise başvurduk, o günden bu yana 14 gün oldu, hiç ses soluk yok. Sosyal medyada yaptığımız paylaşımlarda benzetme var, ama gidip baktığımızda bulamıyoruz. Şu anda yaşadığını dahi bilmiyoruz. Ufacık bir nokta bilgi dahi yok. Antalya'da mı, değil mi bilmiyoruz. Kimse mi görmedi. Telefonunda mesajlaştığı birkaç kişi varmış. Yaşını büyük söyleyerek tanıştığı kişilerle mesajları vardı. Bir kişi ile sohbeti dikkat çekiciydi. Onları da polise verdik. Şu ana kadar çocuğumla ilgili net bir şey yok. Ne yapacağımızı şaşırdık, hayatından endişe ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Baba ben yaşıyorum dese yeter"

Kızını gören vatandaşlardan yardım beklediğini söyleyen baba Ören, "Gören, bilen, benzeten dahi olsa lütfen paylaşımlarımızda telefon numaralarımız var. Bize veya polise bilgi versin. Şu anda yaşıyor mu, ölü mü onu dahi bilmiyoruz. Yaşadığını dahi bilsek bir nebze rahatlayacağız. Kendisi de ulaşmıyor. Bir sesini duysam, 'Baba ben yaşıyorum' dese yeter. Hiçbir haber almamak, belirsizlik insanı daha çok kötü ediyor" şeklinde konuştu.

Fatma Nur'un babaannesi ise, "2 haftadır kayıp, arıyoruz ulaşamıyoruz. Sağ mı, ölü mü bilmiyoruz. Nasıl kaybolduğunu dahi bilmiyoruz. Kaçtı mı, kaçırıldı mı, hiçbir haber alamıyoruz. Çocuğumuzdan bir haber bekliyoruz. Bize bir haber verilsin" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, antalya, Kepez, Yerel, Yaşam, Ören, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayıp 13 Yaşındaki Fatma Nur İçin Aile Destek Çağrısında Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Timur Cihantimur’un doktor babası, 1 ay süreyle meslekten men edildi Timur Cihantimur'un doktor babası, 1 ay süreyle meslekten men edildi
Hülya Avşar: Benden daha az para kazanan erkeğe saygı duymam Hülya Avşar: Benden daha az para kazanan erkeğe saygı duymam
Sinan Akçıl’dan sevgilisi Ece Erken için yapılan “Enişteci“ yorumlarına yanıt: Yaşansın, bırakın Sinan Akçıl'dan sevgilisi Ece Erken için yapılan "Enişteci" yorumlarına yanıt: Yaşansın, bırakın
MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan Hakkari’de kritik temas MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Hakkari'de kritik temas
Ödemiş’teki yangından acı haber Orman işçisi şehit oldu Ödemiş'teki yangından acı haber! Orman işçisi şehit oldu
İsrail’den Lübnan’ın başkenti Beyrut’a saldırı İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı
Fotoğrafçıdan kızının düğünü için sıra dışı davetiye Fotoğrafçıdan kızının düğünü için sıra dışı davetiye
Ayakkabılıktan çıkan yılan paniğe neden oldu Ayakkabılıktan çıkan yılan paniğe neden oldu
Beşiktaş’ta ayrılık Rashica’dan o teklife ’evet’ cevabı Beşiktaş'ta ayrılık! Rashica'dan o teklife 'evet' cevabı
Trump-Putin zirvesi sona erdi: Rusya Ukrayna’daki hedeflerinden vazgeçmeyecek Trump-Putin zirvesi sona erdi: Rusya Ukrayna'daki hedeflerinden vazgeçmeyecek
Fenerbahçe’den 3. kaleci için sürpriz girişim Fenerbahçe'den 3. kaleci için sürpriz girişim

15:13
2025-2026 Süper Lig fikstürü çekildi İşte merakla beklenen derbi haftaları
2025-2026 Süper Lig fikstürü çekildi! İşte merakla beklenen derbi haftaları
14:52
Pes dedirten duyarsızlık İşte ciğerlerimizi yakan yangınlar böyle çıkıyor
Pes dedirten duyarsızlık! İşte ciğerlerimizi yakan yangınlar böyle çıkıyor
14:46
Mehmetçik, alevlerin sardığı köyde mahsur kalan aileyi kurtardı
Mehmetçik, alevlerin sardığı köyde mahsur kalan aileyi kurtardı
14:23
Bakanlık ifşa etti: Ünlü Türk markasının siyah çayında boya tespit edildi
Bakanlık ifşa etti: Ünlü Türk markasının siyah çayında boya tespit edildi
14:22
Yasak aşk, kürtaj, tehdit Sabri Sarıoğlu hakkında bomba iddia
Yasak aşk, kürtaj, tehdit! Sabri Sarıoğlu hakkında bomba iddia
22:01
Anlaşmazlık yaşadığı kişiyi levyeyle dövdüler
Anlaşmazlık yaşadığı kişiyi levyeyle dövdüler
21:43
ABD’li ünlü oyuncu Michael Madsen, hayatını kaybetti
ABD'li ünlü oyuncu Michael Madsen, hayatını kaybetti
21:34
Silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaşamını yitirdi
Silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaşamını yitirdi
21:31
Yüksek gerilim hattına konan karga yangın çıkardı
Yüksek gerilim hattına konan karga yangın çıkardı
21:22
11 yaşındaki Elif’in ölümüne neden sürücüye 5 yıl hapis cezası
11 yaşındaki Elif'in ölümüne neden sürücüye 5 yıl hapis cezası
20:54
Emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme komisyondan geçti
Emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme komisyondan geçti
20:32
Ödemiş Belediye Başkanı Üzümlü’den acil yardım çağrısı: Yangının şehir merkezine inmesi an meselesi
Ödemiş Belediye Başkanı Üzümlü'den acil yardım çağrısı: Yangının şehir merkezine inmesi an meselesi
20:06
ABD’den İran’a yönelik yaptırım kararı
ABD'den İran'a yönelik yaptırım kararı
19:52
Uyuşturucu madde etkisindeki genç, metro istasyonunda kriz geçirdi
Uyuşturucu madde etkisindeki genç, metro istasyonunda kriz geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2025 15:46:37. #7.13#
SON DAKİKA: Kayıp 13 Yaşındaki Fatma Nur İçin Aile Destek Çağrısında Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.