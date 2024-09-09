Kayıp Genç Kız Alanya'da Bulundu - Son Dakika
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Kayıp Genç Kız Alanya'da Bulundu

Kayıp Genç Kız Alanya\'da Bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde 4 gün önce evden ayrılan ve kaybolan genç kız Alanya'da bulundu. Annesi gözyaşları içinde kızına geri dönmesi çağrısında bulundu.

09.09.2024 12:04
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Antalya'nın Serik ilçesinde 4 gün önce evden "Spora gidiyorum" diyerek ayrılarak kayıplara karışan genç kız, Alanya'da bulundu. 17 yaşındaki genç kızın annesi gözyaşları içinde kızına seslenerek, "Ben sensiz yaşayamam. Lütfen geri dön" çağrısında bulunmuştu.

Antalya'nın Serik ilçesinde "Spora gidiyorum" diyerek evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki Ezo Çamlı'nın annesi, gözyaşları içinde kızına evine geri dönmesi çağrısında bulundu. Kızlarının bulunması için emniyete kayıp ilanı veren aile, 4 gündür kayıp olan Ezo Çamlı'nın son olarak kız arkadaşı ile birlikte Antalya'da görüldüğü öğrenildi. Kızının evden çıkarken "Spora gidiyorum" diye çıktığını ve bir daha geri dönmediğini anlatan anne Kibar Çamlı, "Kızımla evde oturuyorduk. Telefon geldi arkadaşından. Kendisine sorduğumda 'Spora gideceğim' dedi. Daha sonra evden çıktı, bir daha geri dönmedi. Her zaman spora giderdi ama geri gelirdi. Bu kez geri dönmedi" dedi.

Alanya'da dün akşam genç kızın bulunması üzerine Kibar Çamlı ve yakınları büyük sevinç yaşadı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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