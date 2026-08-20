Kayıp Oğlunu Buldu, Şirket İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayıp Oğlunu Buldu, Şirket İddiası

Kayıp Oğlunu Buldu, Şirket İddiası
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baba Seyfettin Cengiz, kaybolan oğlunun adına şirketlerin kurulduğunu belirterek yardım istedi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2018 yılında kaybolan oğlunu 7 yıl sonra bir parkta bulan Seyfettin Cengiz, oğlunun kayıp olduğu dönemde adına şirket ve fabrikalar kurulduğunu iddia ederek, yetkililerden yardım istedi.

İddiaya göre, 2018 yılında kaybolan Muhammed Cengiz (28), 7 yıl boyunca ailesi tarafından arandı. Baba Seyfettin Cengiz, kendi imkanlarıyla şehir şehir yaptığı aramalar sonucunda oğlunu 2025 yılında İstanbul'da bir parkta bulduğunu ve Doğubayazıt'a getirdiğini söyledi. Oğlunun yüzde 80 engelli raporu bulunduğunu belirten baba, Muhammed Cengiz'in kayıp olduğu dönemde adına çeşitli şirket ve fabrika kayıtları oluşturulduğunu öğrendiğini ileri sürdü. Şirketlerin kayıtlı olduğu adresleri İstanbul'da araştırdığını belirten baba, bazı adreslerde şirket veya fabrika bulunmadığını iddia etti. Konuyla ilgili şikayetçi olduğunu ifade eden baba, soruşturma sürecinin henüz sonuçlanmadığını söyledi. Oğlunun adına SGK kayıtları ve borçlar bulunduğunu belirten Seyfettin Cengiz, şirketlerde çalışan kişilerin SGK primlerinin ödendiğini ancak oğlunun sağlık güvencesi ve ilaç konusunda mağduriyet yaşadığını dile getirdi.

Yetkililere çağrıda bulunan baba, Muhammed Cengiz'in adına yapılan şirket, fabrika, SGK ve diğer resmi işlemlerin kapsamlı şekilde araştırılmasını istedi. Oğlunun sağlık durumuna da dikkat çeken Cengiz, "Bu çocuk zaten kendisi rahatsız, ilaçlarını alamıyoruz. Devlet yetkililerinden yardım istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayıp Oğlunu Buldu, Şirket İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmit’te yağmur yerine demir tozu yağıyor, mahalleli ellerinde mıknatısla geziyor İzmit'te yağmur yerine demir tozu yağıyor, mahalleli ellerinde mıknatısla geziyor
Elektrik faturalarına dev zam mı yapılıyor DMM’den açıklama geldi Elektrik faturalarına dev zam mı yapılıyor? DMM'den açıklama geldi
Saçını örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu Saçını örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu
Cephanelik gibi tekstil atölyesi, tam 100 ruhsatsız tabanca çıktı Cephanelik gibi tekstil atölyesi, tam 100 ruhsatsız tabanca çıktı
Bitcoin 70 bin dolara yaklaştı: İşte yükselişin nedeni Bitcoin 70 bin dolara yaklaştı: İşte yükselişin nedeni
Beyaz Saray’ı karıştıran dedikodu: Donald Trump ile asistanı Natalie Harp arasında aşk iddiası Beyaz Saray'ı karıştıran dedikodu: Donald Trump ile asistanı Natalie Harp arasında aşk iddiası

15:30
Taraftar son maçta isyan etmişti İsmail Kartal Asensio kararını verdi
Taraftar son maçta isyan etmişti! İsmail Kartal Asensio kararını verdi
15:23
Masada iki senaryo var İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
Masada iki senaryo var! İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
15:20
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi Fenerbahçe favori
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe favori
15:11
Rojin Kabaiş’in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı
Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı
14:25
Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest
Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı! Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest
13:28
Alparslan Kuytul’un yeğeni bakın kim çıktı İtirafçı bile olmuş
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 16:08:33. #7.13#
SON DAKİKA: Kayıp Oğlunu Buldu, Şirket İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.