Kayıp Oğlunu Buldu, Şirket İddiası

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2018 yılında kaybolan oğlunu 7 yıl sonra bir parkta bulan Seyfettin Cengiz, oğlunun kayıp olduğu dönemde adına şirket ve fabrikalar kurulduğunu iddia ederek, yetkililerden yardım istedi.

İddiaya göre, 2018 yılında kaybolan Muhammed Cengiz (28), 7 yıl boyunca ailesi tarafından arandı. Baba Seyfettin Cengiz, kendi imkanlarıyla şehir şehir yaptığı aramalar sonucunda oğlunu 2025 yılında İstanbul'da bir parkta bulduğunu ve Doğubayazıt'a getirdiğini söyledi. Oğlunun yüzde 80 engelli raporu bulunduğunu belirten baba, Muhammed Cengiz'in kayıp olduğu dönemde adına çeşitli şirket ve fabrika kayıtları oluşturulduğunu öğrendiğini ileri sürdü. Şirketlerin kayıtlı olduğu adresleri İstanbul'da araştırdığını belirten baba, bazı adreslerde şirket veya fabrika bulunmadığını iddia etti. Konuyla ilgili şikayetçi olduğunu ifade eden baba, soruşturma sürecinin henüz sonuçlanmadığını söyledi. Oğlunun adına SGK kayıtları ve borçlar bulunduğunu belirten Seyfettin Cengiz, şirketlerde çalışan kişilerin SGK primlerinin ödendiğini ancak oğlunun sağlık güvencesi ve ilaç konusunda mağduriyet yaşadığını dile getirdi.

Yetkililere çağrıda bulunan baba, Muhammed Cengiz'in adına yapılan şirket, fabrika, SGK ve diğer resmi işlemlerin kapsamlı şekilde araştırılmasını istedi. Oğlunun sağlık durumuna da dikkat çeken Cengiz, "Bu çocuk zaten kendisi rahatsız, ilaçlarını alamıyoruz. Devlet yetkililerinden yardım istiyoruz" dedi.