Kayısı İhracatında Hedef 100 Bin Ton

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(MALATYA)- Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, ocak ayına ait kayısı ihracat rakamlarını basınla paylaştı. Özcan, "7 bin 506 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirmişiz. Bununla beraber de 36 milyon 27 bin dolar gelir elde etmişiz" dedi.

Ocak ayına ait kayısı ihracat rakamlarını basınla paylaşan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, ilk altı ayda hedefledikleri 50 bin ton ihracat rakamını yakaladıklarını, hedeflerindeki 100 bin ton kayısı ihracatını 6 ay içinde yakalayacaklarını belirtti.

Özcan, şu ifadelere yer verdi:

"Malatya'dan dünyanın dört bir yanına ihracatını gerçekleştirdiğimiz kuru kayısı rakamlarını sizin aracılığınızla da kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyoruz. 1 Ağustos 2024 tarihi itibariyle 31 Ocak 2025 aralığında gerçekleştirdiğimiz ihracatımız 50 bin tonu buldu. Tabii hedefimizi yakalayabilmemiz için altı aylık bir süre var. Bu altı aylık süre içerisinde de tekrar 50 bin ton ihracatı gerçekleştirip bu yıl 100 bin ton hedefini yakalamak istiyoruz.

Ocak ayında arkadaşlar toplamda 7 bin 506 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Bununla beraber de 36 milyon 27 bin dolar gelir elde etmişiz. Geçen yıla oranla baktığımız zaman hem miktar açısından hem de gelir açısından çok önemli rakamlar bunlar. Türkiye'de son zamanlarda biliyorsunuz özellikle kuru meyve grubunda çok önemli sıkıntılar yaşanıyor, ihracatında özellikle. Ama bu sıkıntıların ve olumsuzlukların hepsine rağmen kayısı gerçekten Türkiye'nin kuru meyve ihracatında artık en sorunsuz ve en önemli ürün olma yolunda çok önemli bir mesafe alıyor. Bazen lokal ve küçük problemlerle karşı karşıya kalsak da kuru kayısı ihracatında herhangi bir sorun ve sıkıntı yoktur.

"Kayısı çekirdeğinden, 1 milyon 537 bin dolar gelir elde edildi"

Kayısıdan elde etmiş olduğumuz mamullerle de önemli bir ihracat gerçekleştiriyoruz. Kayısı çekirdeğinden de bu ay, ocak ayında toplam 643 ton çekirdek ihracatı gerçekleştirdik ve bununla beraber de 1 milyon 537 bin dolar gelir elde etmiş olduk."

En fazla ihracat ABD'ye yapıldı

İlk altı ayda en fazla kayısı ihracatı yapılan ülkelerin başında ise 8 bin 175 ton 41 milyon 239 bin dolarla ise ABD'nin geldiği bildirildi. ABD'yi, Fransa 3 bin 891 ton 19 milyon 664 bin dolar, Almanya 3 bin 358 ton 18 milyon 967 bin dolar, Cezayir 2 bin 506 ton 11 milyon 100 bin dolar ve Avustralya 2 bin 222 ton 10 milyon 789 bin dolar ile takip etti.