Kayısı İhracatında Hedef 100 Bin Ton - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayısı İhracatında Hedef 100 Bin Ton

Geniş Video İzle

Malatya, ocak ayında 7.506 ton kayısı ihraç ederek 36 milyon dolar gelir elde etti.

11.02.2025 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MALATYA)- Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, ocak ayına ait kayısı ihracat rakamlarını basınla paylaştı. Özcan, "7 bin 506 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirmişiz. Bununla beraber de 36 milyon 27 bin dolar gelir elde etmişiz" dedi.

Ocak ayına ait kayısı ihracat rakamlarını basınla paylaşan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, ilk altı ayda hedefledikleri 50 bin ton ihracat rakamını yakaladıklarını, hedeflerindeki 100 bin ton kayısı ihracatını 6 ay içinde yakalayacaklarını belirtti.

Özcan, şu ifadelere yer verdi:

"Malatya'dan dünyanın dört bir yanına ihracatını gerçekleştirdiğimiz kuru kayısı rakamlarını sizin aracılığınızla da kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyoruz. 1 Ağustos 2024 tarihi itibariyle 31 Ocak 2025 aralığında gerçekleştirdiğimiz ihracatımız 50 bin tonu buldu. Tabii hedefimizi yakalayabilmemiz için altı aylık bir süre var. Bu altı aylık süre içerisinde de tekrar 50 bin ton ihracatı gerçekleştirip bu yıl 100 bin ton hedefini yakalamak istiyoruz.

Ocak ayında arkadaşlar toplamda 7 bin 506 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Bununla beraber de 36 milyon 27 bin dolar gelir elde etmişiz. Geçen yıla oranla baktığımız zaman hem miktar açısından hem de gelir açısından çok önemli rakamlar bunlar. Türkiye'de son zamanlarda biliyorsunuz özellikle kuru meyve grubunda çok önemli sıkıntılar yaşanıyor, ihracatında özellikle. Ama bu sıkıntıların ve olumsuzlukların hepsine rağmen kayısı gerçekten Türkiye'nin kuru meyve ihracatında artık en sorunsuz ve en önemli ürün olma yolunda çok önemli bir mesafe alıyor. Bazen lokal ve küçük problemlerle karşı karşıya kalsak da kuru kayısı ihracatında herhangi bir sorun ve sıkıntı yoktur.

"Kayısı çekirdeğinden, 1 milyon 537 bin dolar gelir elde edildi"

Kayısıdan elde etmiş olduğumuz mamullerle de önemli bir ihracat gerçekleştiriyoruz. Kayısı çekirdeğinden de bu ay, ocak ayında toplam 643 ton çekirdek ihracatı gerçekleştirdik ve bununla beraber de 1 milyon 537 bin dolar gelir elde etmiş olduk."

En fazla ihracat ABD'ye yapıldı

İlk altı ayda en fazla kayısı ihracatı yapılan ülkelerin başında ise 8 bin 175 ton 41 milyon 239 bin dolarla ise ABD'nin geldiği bildirildi. ABD'yi, Fransa 3 bin 891 ton 19 milyon 664 bin dolar, Almanya 3 bin 358 ton 18 milyon 967 bin dolar, Cezayir 2 bin 506 ton 11 milyon 100 bin dolar ve Avustralya 2 bin 222 ton 10 milyon 789 bin dolar ile takip etti.

Kaynak: ANKA

Ramazan Özcan, Ekonomi, Malatya, İhracat, Tarım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayısı İhracatında Hedef 100 Bin Ton - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:07 Donald Trump Gazze planında ısrarcı: ’Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız’ Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız'
20:49 İstanbul’daki Akasya AVM’de yangın paniği İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği
20:45 Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek
20:40 Eren Elmalı, Galatasaray’a transfer oldu Eren Elmalı, Galatasaray'a transfer oldu
18:23 İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi
08:52 İstanbul’da 4 ilçe beyaza büründü İstanbul'da 4 ilçe beyaza büründü
08:52 Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar’ı soyup soğana çevirdi Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi
08:49 Piyasa değeri 2 milyar lira Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar Piyasa değeri 2 milyar lira! Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar
08:34 Galatasaray, Frankowski’nin maliyetini açıkladı Galatasaray, Frankowski'nin maliyetini açıkladı
08:33 Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal’dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal'dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi
08:22 Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar Asil Nadir'in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
07:58 Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 21:52:49. #1.12#
SON DAKİKA: Kayısı İhracatında Hedef 100 Bin Ton - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.