Kaymakam adayları Bilecik'e veda etti - Son Dakika
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Kaymakam adayları Bilecik'e veda etti

16.03.2022 14:35
Kaymakam adayları Bilecik'e veda etti

Bilecik Valiliğinde görevlendirilen ve görev süreleri biten kaymakam adayları Bilecik'e veda etti.

Bilecik Valiliğinde görevlendirilen ve görev süreleri biten kaymakam adayları Bilecik'e veda etti.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Valiliği kaymakam adayı iken Antalya'nın Kemer İlçesi Kaymakam Refikliği'ne görevlendirilen Öznur Güler'i ve Düzce'nin Gümüşova İlçesi Kaymakam Refikliği'ne görevlendirilen Gizem Yandımata'yı makamında kabul etti. Vali Kızılkaya, yeni vazifelerinde ikiliye başarılar diledi. - BİLECİK

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Kemal Kızılkaya, Antalya, Bilecik, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam adayları Bilecik'e veda etti - Son Dakika


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