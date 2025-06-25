Kaymakam Akbulut Çivril\'e Veda Etti

DENİZLİ (İHA) – Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyarbakır merkez Sur ilçesine atanan Çivril Kaymakamı Hasan Akbulut, bugün sabah saatlerinde Çivril'e veda etti. Kaymakam Akbulut, konutunun önünde daire amirleri ve çalışma arkadaşlarıyla vedalaşarak yeni görev yerine doğru yola çıktı.

Kaymakam Hasan Akbulut'un uğurlama törenine, daire amirleri ve Kaymakamlık çalışanları katıldı. Gediz'deki görev süresi boyunca ilçenin gelişimi ve vatandaşların refahı için önemli çalışmalara imza atan Kaymakam Akbulut'a, veda anında duygu dolu anlar yaşandı.

Çivril'den ayrılmadan önce son kez duygularını dile getiren Kaymakam Hasan Akbulut, "Bugün Çivril'deki görevimi tamamlayarak Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki yeni görevime başlamak üzere yola çıkıyorum. Çivril, benim için sadece bir görev yeri değil, aynı zamanda çok güzel hatıralar biriktirdiğim, çalışkan ve samimi insanlarıyla tanıştığım, kalbimde ayrı bir yere sahip olacak bir ilçe oldu. Burada görev yaptığım süre boyunca, başta daire amirlerimiz olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımla ve kıymetli Çivril halkıyla uyum içinde çalışmaktan büyük onur duydum. Çivril'in her alanda ilerlemesi için gösterdiğimiz çabada bana destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kapım yeni görev yerimde de sizlere her zaman açık olacaktır. Çivril'e ve Çivrillilere sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir gelecek diliyorum. Hakkınızı helal edin" dedi.

Kaymakam Hasan Akbulut, vedalaşmanın ardından konutunun önünden alkışlarla uğurlanırken vedalaşmaya gelenler kaymakam Hasan Akbulut'un aracına Işıklı mahallesine kadar araçlarıyla eşlik etti.

Tüm kurumları ziyaret etti esnaf ve vatandaşlarla vedalaştı

Kararname ile Diyarbakır Sur ilçesine ataması yapılan Kaymakam Hasan Akbulut tayin yazısının tebliğinden sonra ilçede bulunan tüm kamu kurumlarını ziyaret ederek kamu personeli ile vedalaştı. Yaklaşık iki hafta boyunca tüm kurumları ziyaret eden Kaymakam Akbulut birlikte görev yaptığı personel ile son kez hasbihal ederek helallik aldı. Vedalaşma kapsamında ilçede faaliyete gösteren esnaf ve işyerlerini de tek tek gezen Kaymakam Hasan Akbulut esnaf, işyeri sahibi vatandaş ve Çivrilli iş insanlarına veda etti. - DENİZLİ