Kaymakam Akdaş, Tahliye Sürecini İnceledi - Son Dakika
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Kaymakam Akdaş, Tahliye Sürecini İnceledi

Kaymakam Akdaş, Tahliye Sürecini İnceledi
19.07.2026 10:56
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Antakya Kaymakamı Abdullah Akdaş, vatandaşlarla tahliye süreçleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Antakya Kaymakamı Abdullah Akdaş, çeşitli geçici konaklama merkezlerinde yürütülen tahliye süreçleri kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Akdaş; kurum müdürleriyle birlikte Kocaeli Konteyner Kent, Savunma Sanayi Geçici Konaklama Merkezi ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Geçici Konaklama Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaretlerde, merkezlerde ikamet eden vatandaşlara tahliye sürecine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Vatandaşların talep ve önerilerinin de dinlendiği görüşmelerde, tahliye sürecinin planlanan takvim doğrultusunda sürdürüldüğü ve vatandaşların süreçten en az düzeyde etkilenmesi için gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğü ifade edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Akdaş, Tahliye Sürecini İnceledi - Son Dakika

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