Kaymakam Akın\'dan Öğrencilere İftar Desteği

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Diyanet Gençlik Merkezi'nde sınavlara hazırlanan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Yüksekova İlçe Müftülüğüne bağlı Diyanet Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda Kaymakam Akın, eğitimlerine devam eden ve merkezi aktif kullanan öğrencilerle aynı sofrayı paylaştı. Samimi bir atmosferde geçen iftarın ardından öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet eden Kaymakam Akın, gençlerin eğitim hayatlarına dair hedef ve planlarını dinledi.

Akın, devletin her zaman gençlerin yanında olduğunu vurgulayarak, eğitim süreçlerinde desteklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

İlçe Müftüsü Nihat Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Akın'a teşekkür etti. Şahin, Diyanet Gençlik Merkezi bünyesinde gençlere yönelik yürütülen eğitim ve rehberlik faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti. - HAKKARİ