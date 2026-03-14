Kaymakam Güldoğan huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, Ramazan ayının manevi atmosferinde huzurevi sakinleriyle iftar sofrasında buluştu.

Salihli'de Huzurevi Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programında huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Güldoğan, yaşlılarla yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti ve talep ile düşüncelerini dinledi.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğini ifade eden Kaymakam Güldoğan, bu anlamlı günde huzurevi sakinleriyle aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Güldoğan, huzurevi sakinlerinin Ramazan ayını tebrik ederek sağlıklı ve huzurlu günler temennisinde bulundu. Düzenlenen iftar programına Kaymakam Ali Güldoğan'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Özdem, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Özgür Kılınç, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, Huzurevi Müdürü Seyfettin Erkaya ile huzurevi sakinleri katıldı.

İftar programı İlçe Müftüsü Ali Çebi tarafından yapılan dua ile son buldu. - MANİSA