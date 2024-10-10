Kaymakam Aslantatar Esnafı Dinledi - Son Dakika
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Kaymakam Aslantatar Esnafı Dinledi

Kaymakam Aslantatar Esnafı Dinledi

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi.

10.10.2024 14:44
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Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sorun ve sıkıntıları dinledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Kaymakamı Enis Aslantatar, göreve başladığı günden itibaren sürekli esnaf ve vatandaşlarla bir araya geliyor. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden ve ilçedeki sorunlarla ilgili onların talep ve sorunları dinleyen Kaymakam Aslantatar, sorunlarla ilgili birim müdürlerine talimat vererek sorunların çözümünü sağlıyor.

Esnafa hayırlı işler dileklerinde de bulunan Aslantatar, esnaf ve vatandaşlarla çay içerek sohbet ediyor. Vatandaşlar tarafından da sevilen Kaymakam Enis Aslantatar'ın esnaf ziyaretine İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Özben eşlik etti. Kaymakam Aslantatar, ziyaret sonrası kaymakamlığa geçti. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Aslantatar Esnafı Dinledi - Son Dakika

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