Kaymakam Atasoy, Özgü ailesinin sofrasında iftarını açtı - Son Dakika
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Kaymakam Atasoy, Özgü ailesinin sofrasında iftarını açtı

27.04.2022 00:28
Kaymakam Atasoy, Özgü ailesinin sofrasında iftarını açtı

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ve eşi Özge Atasoy, Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü'nün başarılı sporcularından Beren Özgü'nün ailesinin evine konuk oldu.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ve eşi Özge Atasoy, Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü'nün başarılı sporcularından Beren Özgü'nün ailesinin evine konuk oldu.

Kaymakam Atasoy ve eşi Özge Atasoy ile Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Niyazi Gülhan ve eşi Nurhan Gülhan, ziyaret ettikleri Özgü ailesinin evinde Bülent Özgü ve eşi Filiz Özgü tarafından ağırlandı.

Özgü ailesinin iftar sofrasına konuk olan Kaymakam Atasoy, "Vatandaşlarımız, öğrencilerimiz ile sık sık bir araya geliyoruz. Bugünde Ramazan'ın bereketli sofralarında Özgü ailemiz ile bir araya geldik. Özgü ailesinin kızlarından Beren Özgü kızımızın hem akademik hem de atletizmdeki başarılarından dolayı tebrik ediyor ve gurur duyuyoruz. Gençlerimizin her zaman yanında olacağız. Özgü ailesinin bereketli ramazan sofrasında bir araya gelmekten mutluyuz" dedi.

Başarılı sporcu Beren Özgü'nün babası Bülent Özgü ise yaptığı konuşmada, Kaymakamımız Abdullah Atakan Atasoy ve eşi Özge Atasoy ile kızımın üzerinde büyük emeği olan Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü'nün başkanlık görevinin yanı sıra Türkiye Milli Takım Atletizm Antrenörü olan başarılı hocamız Niyazi Gülhan ve eşi Nuran Gülhan'ı ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, "Çok mutlu olduk. Devletin vatandaşın sofrasında samimi bir aile ortamı kurması gurur verici" diye konuştu. İftar sonrası Kaymakam Atasoy, başarılı sporcumuz Beren Özgü'ye hediye takdim etti. - BALIKESİR

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Abdullah Atakan Atasoy, gençlik, İftar, Erdek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Atasoy, Özgü ailesinin sofrasında iftarını açtı - Son Dakika


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