Kaymakam Çakır şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Mardin'in Nusaybin İlçe Kaymakamı Evren Çakır, Ramazan ayının ilk gününde "Büyük Aile Sofrası" iftar programında şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İftar programına katılan Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenerek misafirlerin Ramazan ayını tebrik etti. Ramazan ayının manevi atmosferinde şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrayı paylaşmaktan onur ve mutluluk duyduğunu belirten Kaymakam Çakır, programa katılanlara teşekkür etti.

Programa, Nusaybin Cumhuriyet Başsavcısı Murat Bulut, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Bulut, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mahir Soner Çalışkan, 2. Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Süleyman Akan, siyasi parti temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - MARDİN