Kaymakam Dönmez\'e Veda Programı

Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği tarafından Kocaeli Darıca Kaymakamlığı görevine atanan Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez'e veda programı düzenlendi.

Dernek binasında düzenlenen veda programına Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Kalkan, yönetim kurulu üyeleri ve Kaymakam Yaşar Dönmez katıldı. Dernek yönetimi tarafından Kaymakam Dönmez'e hediye takdim edildi.

Veda programı ile ilgili açıklama yapan Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Kalkan, "Sayın Kaymakamım, görev süreniz boyunca sergilediğiniz liderlik, çözüm odaklı yaklaşımınız ve kamu hizmetine olan samimi bağlılığınız, hepimiz için örnek teşkil etmiştir. Sadece yönetsel başarınızla değil, aynı zamanda mütevazı ve insani duruşunuzla da gönüllerimize dokundunuz. İlçemize kazandırdığınız hizmetler ve bıraktığınız güzel izler için size en kalbi duygularımızla teşekkür ediyoruz. Yeni görevinizde de aynı azim, kararlılık ve başarıyla yol alacağınıza yürekten inanıyoruz. Yeni görevinizin hayırlı olmasını temenni ediyor, sağlık, huzur ve başarı dolu bir çalışma hayatı diliyoruz. Her zaman kapımız size açık, gönlümüz sizinle. Saygı ve sevgilerimizle" dedi. - KAYSERİ