Kaymakam Düğünde Dans Etti

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde düzenlenen düğün merasimi, renkli ve samimi anlara sahne oldu. Çay İlçe Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Ayşe ve Gazi çiftinin mutlu günlerine katılarak genç çifti yalnız bırakmadı. Düğünde piste çıkarak oynayan Kaymakam Türker, davetlilerden büyük alkış aldı.

Çay ilçesinde gerçekleştirilen görkemli bir düğün töreniyle hayatlarını birleştiren Ayşe ve Gazi çiftinin düğün merasimine, ilçe protokolü ve çok sayıda davetli katıldı. Düğünün en dikkat çeken konuğu ise Çay İlçe Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker oldu. Genç çifti ve ailelerini bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Kaymakam Türker, düğün salonuna gelişinde davetliler tarafından sevgiyle karşılandı. Ayşe ve Gazi çiftine ömür boyu mutluluklar dileyen Türker, aileleri de tebrik etti.

Düğünün ilerleyen saatlerinde çalınan yöresel oyun havalarına kayıtsız kalmayan Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, davetlilerin de ısrarıyla piste çıktı. Genç çift ve davetlilerle birlikte karşılıklı oynayan Kaymakam Türker, sergilediği samimi tavırlarla düğüne damga vurdu. İlçe mülki amirinin bu neşeli ve halkla iç içe olan görüntüsü, düğün salonundakiler tarafından uzun süre alkışlandı. - AFYONKARAHİSAR