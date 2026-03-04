Kaymakam Duman'dan İftar Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaymakam Duman'dan İftar Ziyareti

Kaymakam Duman\'dan İftar Ziyareti
04.03.2026 07:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Ramazan'da ailelerle iftar yaparak dayanışma mesajı verdi.

Tercan Kaymakamlığı görevini yürüten Neslihan Kısa Duman, Kaymakam Adayı Nihal Özer ile birlikte Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden Arzu Adam ve ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

Aileyle bir süre sohbet eden Duman, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirterek misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Öte yandan Kaymakam Duman, eşi Bayram Duman ve Kaymakam Adayı Nihal Özer ile birlikte Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu yemekhanesinde düzenlenen iftar programına da katıldı.

Öğrencilerle bir araya gelen Kısa Duman, Ramazan ayının manevi atmosferinin paylaşma ve dayanışma kültürünü güçlendirdiğini ifade etti. Program, yapılan sohbetlerin ardından sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tercan, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Duman'dan İftar Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli: Hamaney’in öldürülmesi alçaklıktır Bahçeli: Hamaney'in öldürülmesi alçaklıktır
Japonya’da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık
Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar
https:www.haberler.comdunyatarihte-bir-ilk-melania-trump-konusurken-19619296-haberi https://www.haberler.com/dunya/tarihte-bir-ilk-melania-trump-konusurken-19619296-haberi/
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış

07:35
Savaş tarihinde bir ilk İran: ABD’ye ait F-15 düşürüldü
Savaş tarihinde bir ilk! İran: ABD'ye ait F-15 düşürüldü
06:34
Avrupa ülkesi yangına körükle gidiyor Cumhurbaşkanı talimatı verdi
Avrupa ülkesi yangına körükle gidiyor! Cumhurbaşkanı talimatı verdi
06:24
İran, İsrail’i hipersonik füzelerle vurdu
İran, İsrail'i hipersonik füzelerle vurdu
05:28
Savaşta 5. gün ABD 2 bin İran hedefini vurdu, Tahran’dan 500 füzeyle misilleme geldi
Savaşta 5. gün! ABD 2 bin İran hedefini vurdu, Tahran'dan 500 füzeyle misilleme geldi
05:17
Savaşta korkulan oldu Katar da İran’a karşı operasyonlara katıldı
Savaşta korkulan oldu! Katar da İran'a karşı operasyonlara katıldı
05:06
Savaş sürerken rota Türkiye’ye çevrildi O ilimiz bölgenin merkezi olabilir
Savaş sürerken rota Türkiye'ye çevrildi! O ilimiz bölgenin merkezi olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 07:46:31. #.0.5#
SON DAKİKA: Kaymakam Duman'dan İftar Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.