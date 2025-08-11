Kaymakam Emirhan Arıkan\'dan Boylu ve Karapınar Köylerine Ziyaret

Erzincan'ın Kemaliye ilçe Kaymakamı Emirhan Arıkan, Boylu ve Karapınar köylerini ziyaret ederek incelemede bulundu.

Kaymakam Arıkan eşi Gizem Arıkan ve beraberindeki heyet, köy ziyaretleri ve şehit aileleriyle buluşma programı kapsamında Boylu köyünü ziyaret etti. Şehit ailesi ve köy halkıyla bir araya gelen Kaymakam Arıkan, vatandaşların dilek ve temennilerini dinledi.

Ziyaretin sonunda, şehit ailesi ve köy halkıyla birlikte şehidin kabrine geçilerek dualarla anıldı.

Karapınar köyünü de ziyaret eden Kaymakam Emirhan Arıkan, gösterilen misafirperverlik için teşekkür ederek köyden ayrıldı. - ERZİNCAN