Kaymakam Kılıç, Cumhuriyet Ortaokulu\'nu Ziyaret Etti

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Cumhuriyet Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu. Okulda yürütülen eğitim faaliyetleri ve genel durum hakkında bilgi alan Kaymakam Kılıç, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Program kapsamında Özel Eğitim Sınıfı ile Anasınıfı'nı da gezen Kaymakam Kılıç, öğrencilerle yakından ilgilendi. Okul idaresinden yapılan çalışmalar ve ihtiyaçlar hakkında bilgi alan Kılıç, yapımı tamamlanan mescitte de incelemelerde bulundu.

Eğitim ortamını yerinde değerlendiren Kaymakam Kılıç, "Eğitim kurumlarımızın her alanda daha iyi şartlara kavuşması ve öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK