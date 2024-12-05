Kaymakam Övünç Koşansu Özel Bireylerle Buluştu

Yerel

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, özel bireylerle bir araya geldi.

Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait Hanımeli Kafe'de özel bireylerle buluşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, onlarla sohbet ederek mutluluklarına ortak oldu. Burada konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, "Birlikte güçlü olduğumuzu bir kez daha göstermek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu özel gün; engelli bireylerin toplumumuzdaki yerini güçlendirmek, onların haklarına dikkat çekmek ve eşitlik ilkesini hayata geçirme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak için önemli bir fırsat. Bulanık Kaymakamlığı olarak herkes için erişilebilir ve kapsayıcı bir eğitim ortamı oluşturmayı temel ilkelerimizden biri olarak benimsiyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdiresi Nazire Korkmaz'ın da katıldığı etkinlikte Kaymakam Koşansu tarafından özel bireylere hediyeler verildi. - MUŞ