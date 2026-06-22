Kaymakam Onur Özaydın Erzin\'e Veda Etti

Hatay'ın Erzin ilçesi kaymakamlığından Şanlıurfa Vali Yardımcılığı görevine atanan Kaymakamı Onur Özaydın, Erzin'e veda etti.

Kaymakam Özaydın, Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda ilçe protokolüyle buluştu. Programa belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu ve oda başkanları ile temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Kaymakam Özaydın, Erzin'de göreve başladığı günden bu yana birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına ve ilçeye katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti. - HATAY