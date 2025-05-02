Kaymakam Özderin, Havran Pazarını Ziyaret Etti

Balıkesir'in Havran ilçesinde Kaymakam Enver Özderin, cuma günü kurulan semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Havran Kaymakamı Enver Özderin, ilçe merkezinde her hafta cuma günleri kurulan halk pazarını ziyaret etti. Pazarda tezgah açan esnafla sohbet eden Özderin, vatandaşların da taleplerini dinledi. Ziyaret sırasında esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Kaymakam Özderin, pazardaki ürün çeşitliliğini ve fiyatları da inceledi. Samimi diyalogların yaşandığı ziyarette, ilçe halkı Kaymakam Özderin'e ilgi ve alakası için teşekkür etti. - BALIKESİR