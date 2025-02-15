Kaymakam Partal\'dan Şehit Abidin Tanrıkolu Anadolu Lisesi\'ne ziyaret

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Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal ve Kaymakam Adayı Muhammet Burak Katrancıoğlu, yeni binasına taşınan Şehit Abidin Tanrıkolu Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Partal, okulun fiziki yapısı ve eğitim olanakları hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerle de sohbet eden Kaymakam Partal, onların eğitim süreçlerine dair görüş ve taleplerini dinledi. Eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini belirten Kaymakam Partal, okulun yeni binasında öğrencilere başarılar diledi. - ADIYAMAN