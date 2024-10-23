Kaymakam Uzun\'dan Yerel Basına Ziyaret

Yerel

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, esnaf ziyaretleri kapsamında ilçede faaliyette bulunan Güroymak Gazetesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, gazetenin yayın hayatı üzerine bilgiler alan Kaymakam Mehmet Zahid Uzun, yerel basının önemine dikkat çekerek, misafirperverlikleri için gazete yönetimine ve çalışanlarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Gazetenin basımı hakkında gazete sahibi Halis Olcay'dan teknik bilgilerde alan Kaymakam Uzun, yerel haberlerin toplumsal bilincin gelişimindeki önemini vurguladı.

Gazete sahibi Halis Olcay da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretleri için Kaymakam Mehmet Zahid Uzun'a teşekkür etti. - BİTLİS