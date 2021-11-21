Kaymakam Yılmaz dünya evine girdi - Son Dakika

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinin Kaymakamı Sercan Yılmaz, Ticaret Bakanlığı Müşaviri Yusuf Özgün'ün kızı öğretmen Betül Sümeyye Özgün'le görkemli bir düğünle dünya evine girdi.

Gümüş Alyans Düğün Salonunda gerçekleştirilen ve siyaset, bürokrat, sanat, iş dünyasını bir araya getiren düğün merasimi nikah töreniyle başladı.

Belediye Başkanı Ercan Çimen'in kıydığı nikahın şahitliklerini Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, eski Bakanlardan AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül, Cihan Pektaş, AK Parti İl Başkanı Av.Celalettin Köse, eski Gümüşhane Milletvekili ve AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanı Prof.Dr. Kemalettin Aydın, eski Bayburt Milletvekili Bünyamin Özbek, yazar Mustafa Çalık ve akrabaları yaptı.

Kaymakam Yılmaz ile İngilizce öğretmeni Özgün'ün nikah töreninin ardından aile cüzdanını vermek için mikrofonu eline alan eski Bakan Fikri Işık, yaptığı konuşmada "Üzüntüler paylaşıldıkça azalır, sevinçler paylaşıldıkça çoğalır. Bugün Özgün ve Yılmaz ailelerinin en mutlu anlarından birisi. Resmi şahidi bol ama fahri şahidi çok daha fazla olan bir nikaha hep birlikte katılmış olduk. Allah hayırlı ve mübarek eylesin" dedi.

"Yolunuz da bahtınız da açık olsun, ayaklarınıza taş değmesin, diken batmasın. En kötü gününüz bugün ki gibi olsun" temennisinde bulunan Işık, "Bu dünya başlı başına bir imtihan dünyası. Sizler eğitimli gençler olarak bazen sınavlarda kolay soruların çıktığını ama bazen de hiç tahmin edilmeyen yerlerden sorular çıktığını biliyorsunuz. Hayatta başarının sırrı varlığa ve rahatlığa şükretmek, darlığa ve sıkıntıya sabretmektir. Birbirinize sevgiyle, saygıyla, sadakatle ve samimiyetle sarılırsanız dünyada aşamayacağınız hiçbir engel olmaz. Allah size birbirinize karşı yüreklerinizde daime büyüyen bir sevgi nasip etsin. Bir yastıkta ihtiyar olun, iki cihanda bahtiyar olun inşallah" diye konuştu.

Konuşmasında genç çiftte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en az 3 çocuk tembihatını da yapan Işık, "Yusuf Özgün Gümüşhane'ye bu kadar güzel hizmetlerin gelmesinde en fazla gayreti olan arkadaşlarımızdan birisi. 7 yıl süreyle il başkanlığı yaptı, Gümüşhane için gece gündüz çalıştı, bu kadar hizmetin, yatırımın Gümüşhane'ye kazandırılmasında çok fazla emek verdi, ter döktü. Büyük fedakarlıklar yaptı. Bu süreçte kızı Betül'ü ihmal ettiğini de biliyorum. Betül belki babasıyla yeteri kadar vakit geçiremedi ama Gümüşhanemiz çok güzel hizmetler kazandı. Bu noktada bugün Betül'den de helallik almış oluyoruz" şeklinde konuştu.

Aile cüzdanını damat ve geline vermek için salonda bulunanlardan alkış isteyerek oylama yapan eski Bakan Işık, oylamanın ardından cüzdanı geline verdi. - GÜMÜŞHANE