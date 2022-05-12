Kaymakam Yılmazer, Erdağı köyünde - Son Dakika

Kaymakam Onur Yılmazer, bir takım incelemelerde bulunmak üzere Erdağı köyüne geldi.

Kars'ın Susuz ilçesi kaymakamı Onur Yılmazer, geldiği Erdağı köyünde köy camisinde yapılan tadilatları yerinde görerek bilgi aldı. Yılmazer daha sonra Erdağı İlköğretim Okulunu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu. Bir süre öğrencilerle sohbet eden Yılmazer, okul idaresinde okul hakkında bilgi aldıktan sonra, Erdağı köyü halkıyla bir araya gelerek köylülerin sorun ve taleplerini dinledi. Köylülerin sorunlarının çözümü için ilgili birilere talimat verdi.

Susuz Kaymakamı Onur Yılmazer'in Erdağı köyü ziyaretine ilgili kurum amirleri eşlik etti. - KARS